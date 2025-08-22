Ecuador busca abrir mercado en Japón con misión empresarial liderada por Noboa

Las actividades de exportaciones e importaciones en el puerto de Guayaquil.

Un grupo de exportadores acompañará al presidente Daniel Noboa en la misión oficial a Japón, que se desarrollará del 26 al 30 de agosto de 2025. La Corporación de Gremios de Exportadores del Ecuador (Cordex) indicó que el propósito del viaje es abrir oportunidades en la tercera economía más grande del mundo y consolidar la imagen del país como un socio confiable en Asia.

Ecuador mira a Japón como un mercado estratégico para diversificar la oferta exportadora. La meta es ofrecer los productos premium y sostenibles ecuatorianos a más de 125 millones de consumidores japoneses.

La misión empresarial ecuatoriana viajará a Tokio con una agenda de alto nivel que incluye un encuentro con la Cámara de Industrias de Japón (Keidanren), la firma de un memorando de cooperación con la Agencia de Comercio Exterior (Jetro) y reuniones con gremios productivos y cadenas de supermercados japoneses, para conocer de primera mano los estrictos estándares de calidad y sanidad que caracterizan a este mercado. Además, la delegación visitará el Centro de Fomento Industrial de Tokio, espacio clave para explorar innovaciones en robótica y desarrollo productivo.

Para el sector exportador, uno de los principales objetivos de esta visita es realizar un acercamiento con el Economic Partnership Agreement (EPA), con la finalidad de encaminar un proceso de negociación que, a mediano y largo plazo, permita consolidar mejores condiciones arancelarias para los productos ecuatorianos.

La meta diversificación de mercados

Así, la misión trasciende el objetivo de ampliar exportaciones: busca también atraer inversión y promover alianzas en innovación. Con este paso, Cordex reafirma su compromiso de largo plazo con la diversificación de mercados, el fortalecimiento de la competitividad y la consolidación de la presencia del Ecuador en Asia.

"Estaremos presentes en los diálogos de alto nivel con Japón, en los cuales el presidente Daniel Noboa transmitirá nuestra aspiración de concretar un acuerdo comercial con un mercado que ofrece amplias oportunidades para la oferta alimentaria tradicional y no tradicional", dijo Xavier Rosero, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), en su informe de agosto de 2025.

De enero a junio de 2025, Ecuador exportó a Japón productos por la suma de 197,8 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de 280,2 millones de dólares. La balanza comercial favoreció a Japón con 82,4 millones de dólares, según el Banco Central del Ecuador (BCE).

