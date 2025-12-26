¿Qué pasó Tylor Chase? Por qué todos hablan sobre el exactor de Nickelodeon

Tylor Chase, recordado por su papel como Martin Qwerly en El manual de supervivencia escolar de Ned, fue internado en un hospital del sur de California para recibir atención médica y una evaluación psiquiátrica de 72 horas. La decisión se concretó el 25 de diciembre, luego de una intervención de emergencia coordinada por familiares, amigos y excompañeros de elenco, preocupados por su situación de calle y el deterioro de su salud mental.

El empresario e influencer Jake Harris fue clave en el operativo, al contactar a un centro de crisis que aceptó evaluar a Chase el mismo día de Navidad. Según declaraciones de Daniel Curtis Lee —quien interpretó a “Cookie” en la serie—, la intervención fue motivada por el padre del actor, quien pidió que se hiciera todo lo posible para ingresarlo en tratamiento. “Rezo para que este sea un paso para que permanezca en tratamiento”, expresó Lee al Daily Mail.

Intentos previos y críticas al sistema de salud

Antes de la hospitalización, se habían realizado múltiples esfuerzos para ayudar a Chase, incluido el último intento de su excompañero de elenco Daniel Curtis Lee, quien lo alojó en una habitación de hotel. Sin embargo, ese esfuerzo también fracasó: Lee explicó que, tras dejarlo allí, recibió llamadas del personal del hotel molesto por el estado en que había quedado el cuarto. En un video publicado en TikTok, relató que la puerta estaba abierta, el microondas había sido colocado dentro de la bañera y el refrigerador estaba volcado.

Lee aprovechó la ocasión para criticar duramente el sistema de atención en California. “Tenemos todos estos programas sociales donde se supone que se brinda ayuda a personas con problemas de salud mental y abuso de drogas, pero no funcionan”, afirmó. También señaló que los condados de Los Ángeles, Riverside y el estado en general “no tienen sistemas de calidad”.

Reacción de la familia y redes sociales

La madre de Chase también se pronunció, aclarando que el problema de su hijo no es económico, sino médico. “Tylor necesita atención médica, no dinero. Aprecio el esfuerzo, pero el dinero no le sería de beneficio”, expresó en un mensaje difundido por redes. La familia insiste en que lo urgente es que reciba tratamiento adecuado.

Un nuevo video difundido en TikTok el 22 de diciembre de 2025 mostró nuevamente a Tylor Chase en condiciones precarias en las calles de Los Ángeles. La grabación, que rápidamente se viralizó, generó una ola de solidaridad entre fanáticos y excompañeros de elenco, quienes expresaron su preocupación por la salud del exactor de Nickelodeon.

La difusión de esas imágenes ocurrió antes de su internación en un hospital del sur de California, donde finalmente fue ingresado el 25 de diciembre para recibir atención médica y una evaluación psiquiátrica de 72 horas.

