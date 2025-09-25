Tylor Chase: ¿Cómo pasó de actuar para Nickelodeon a vivir en la calle?

El actor Tylor Chase fue reconocido en las calles en un video que se difundió por Tik Tok. Los fans inician una red de apoyo

Tylor Chase, actor de Nickelodeon en la serie 'Manual de supervivencia escolar de Ned'.

El 9 de septiembre, una creadora de contenido identificada en sus redes sociales como @lethallalli reconoció al actor juvenil Tylor Chase, popularmente conocido por su papel en Manual de supervivencia escolar de Ned, una serie de Nickelodeon en la que interpretaba a Martin Qwerly, el nerd excéntrico de la preparatoria.

En el video, posteriormente publicado, se lo puede ver en un estado descuidado y precario en Riverside, California (cerca de Los Ángeles). En la publicación, Chase aparece con un aspecto desaliñado, ropa desgastada y, aparentemente, en condición de vulnerabilidad.

Su identidad fue confirmada cuando el actor de 36 años dijo su nombre mirando fijamente a la cámara: "Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación". El video se viralizó rápidamente, acumulando miles de reproducciones y comentarios de sorpresa.

Fans y usuarios expresaron tristeza, mientras destacaban la fragilidad de la fama infantil y cómo muchos ex actores de Nickelodeon enfrentan transiciones difíciles a la adultez sin redes de apoyo.

Detalles de su carrera

Además de la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned, también participó en otras producciones como la serie de televisión Everybody Hates Chris (2005) y la película Good Time Max (2007).

En 2014, lanzó un canal de YouTube en el que compartía poemas, actuaciones y vivencias personales, manteniendo contacto simultáneo con los fans. Su último video fue en octubre de 2021 y desde entonces ha estado inactivo en redes.

¿Cuál es la explicación de la situación del actor?

No hay confirmaciones oficiales de su familia o representantes acerca de que el actor se encuentre permanentemente sin hogar, pero los videos y testimonios apuntan a que atraviesa una crisis severa.

Algunos usuarios aseveran que podría estar lidiando con trastorno bipolar, basándose en títulos de sus antiguos videos de YouTube, como Bipolar Vlogs – The Absence of Color (Vlogs bipolares: La ausencia de color), y en relatos del propio actor sobre sentirse perdido y asustado.

A partir de esto, se inició una campaña de apoyo en GoFundMe por parte de usuarios y fanáticos, con el objetivo de recaudar fondos para cubrir las necesidades básicas del actor.

La iniciativa busca ayudarlo a reconstruir su vida y ha recibido donaciones de seguidores nostálgicos de la serie, quienes se preocupan por su vivienda, alimentación y estabilidad económica.

Actualmente, no se sabe si está inscrito en programas de apoyo para personas sin hogar, y su inactividad en redes desde 2021 sugiere un aislamiento prolongado.

La madre de Tylor reacciona ante el apoyo

La misma creadora, @lethallalli, mantuvo contacto con la madre de Chase y compartió capturas de pantalla de la conversación en sus redes. La madre agradeció la campaña, pero pidió que no se le entregara dinero a su hijo, ya que él no sabe administrarlo.

La mujer afirmó que ella misma había ayudado económicamente a Tylor en el pasado, comprándole teléfonos para mantener el contacto, aunque el actor los perdía en un día, según el medio La-Lista.

“Él no puede manejar dinero ni sus medicamentos por sí solo, aprecio que intentes ayudarlo, él es un buen chico. Pero lo que necesita es atención médica.”

La página de GoFundMe fue detenida. La TikToker ofreció entregarle el dinero recaudado, pero la madre insistió: "Lo que necesita es ayuda médica."

