Sophie Turner lanza una fuerte advertencia a los nuevos actores de ‘Harry Potter’

Sophie Turner, reconocida por su papel como Sansa Stark en Juego de tronos, compartió una advertencia dirigida a los jóvenes protagonistas de la nueva serie de Harry Potter. En una entrevista con Flaunt Magazine, retomada por Variety, la actriz recordó el impacto que tuvo la fama en su vida cuando apenas tenía 13 años.

“Las redes sociales empezaron a hacerse populares después de que empezase Juego de tronos. Así que tuve un par de años de paz y tranquilidad, y luego tuve que acostumbrarme”, relató Turner.

Las redes sociales pueden destruirlos

La actriz señaló que el acoso en línea tuvo graves consecuencias en su vida personal. “Tuvo un impacto muy profundo en mi salud mental, muy superior a lo que puedo explicar ahora: en muchas ocasiones, estuvo a punto de destruirme”, afirmó.

Las comparaciones no se hicieron esperar para el nuevo elenco. Instagram

El elenco de Sophier Turner a los actores de Harry Potter

En ese contexto, Turner dirigió un consejo a Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, quienes interpretarán a Harry, Hermione y Ron en la nueva producción de Harry Potter. “Los veo y me entran ganas de darles un abrazo y decirles: ‘miren, todo va a salir bien, pero no se acerquen a las redes sociales’”, expresó.

La intérprete también recomendó mantener un círculo cercano sólido durante el proceso de fama. “Conserven a sus amigos de toda la vida, sigan viviendo con sus familias y asegúrense de que sys padres les cuiden las espaldas”, comentó. Y concluyó: “Es muy importante tener algo que los ayude a mantener los pies en la tierra frente a todas esas locuras enormes que van a hacer”.

