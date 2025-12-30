Operativos de la Policía recuperan vida silvestre en el norte de Guayaquil

En la última semana del 2025, reptiles y mamíferos fueron reubicados en zonas protegidas

Policía Nacional, realizando el rescate de una serpiente en la Zona 8.

En la última semana de diciembre de 2025, la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) rescató a nueve animales silvestres en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). La mayoría de los especímenes, tras una valoración veterinaria, fueron reinsertados inmediatamente en sus hábitats naturales.

Un ave nocturna rescatada por la Policía. CORTESÍA

¿Qué especies silvestres se encontraron en la ciudad?

Según el reporte oficial de la UPMA, los operativos realizados entre el 20 y el 27 de diciembre permitieron la recuperación de fauna que, a menudo, se desplaza a zonas urbanas por la pérdida de hábitat o búsqueda de alimento.

El balance de la última semana detalla el rescate de: 3 zarigüeyas (mamíferos), 3 serpientes (reptiles), 2 búhos (aves), incluyendo un mochuelo y una tortuga.

El sargento Fran Huilca, coordinador de las operaciones de este grupo policial en la Zona 8, confirmó que las intervenciones responden a las alertas ciudadanas y al patrullaje constante en sectores vulnerables de la urbe.

Una vez que los animales están bajo custodia policial, se procede a su valoración médica. Huilca explica que el objetivo principal es la "traslocación", un término técnico que refiere al traslado inmediato de la especie a un ecosistema seguro.

De los nueve rescatados, ocho fueron liberados en Cerro Blanco, un pulmón vital para la biodiversidad de Guayaquil.

Rescate de reptil. CORTESÍA

¿Qué sucede con los animales heridos?

No todos los especímenes pueden volver a la naturaleza de inmediato. El reporte indica que aquellos que presentan complicaciones de salud son derivados a centros de manejo especializados para su cuarentena y recuperación.

Durante esta semana, una serpiente fue trasladada al Parque Histórico y un búho fue ingresado en custodia de la organización Proyecto Sacha. Estos centros se encargan de su rehabilitación hasta que estén aptos para ser liberados.

