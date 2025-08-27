KPop Demon Hunters: ¿Por qué se convirtió en la serie más vista de Netflix?

Desde su lanzamiento el 20 de junio, la producción dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans se ha consolidado

La película animada KPop Demon Hunters se ha posicionado como la más vista en la historia de Netflix, alcanzando 236 millones de visualizaciones desde su estreno, según confirmó la plataforma de streaming en un comunicado oficial.

La cifra récord de KPop Demon Hunters

“El musical animado se convirtió oficialmente en la película más popular de Netflix de todos los tiempos en la lista de películas en inglés más populares, con 236 millones de visualizaciones”, señaló la compañía.

El largometraje, que relata la historia de un grupo femenino de K-pop que lucha contra monstruos míticos, superó a Red Notice, la cinta protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, que hasta ahora mantenía el récord de audiencia en Netflix.

Desde su lanzamiento el 20 de junio, la producción dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans ha consolidado el alcance del k-pop como un fenómeno cultural global que trasciende la música, logrando récords tanto en cine como en plataformas musicales.

Huntr/X: una banda con mucha promesa

La banda ficticia del filme, Huntr/X, también marcó hitos en la industria. Su canción Golden sobrepasó los 100 millones de reproducciones semanales a nivel mundial, según Billboard. Asimismo, el tema principal interpretado por las protagonistas alcanzó el primer lugar en la lista Billboard Global 200 en la primera semana de agosto, con 113,4 millones de reproducciones, un 15 % más que la semana anterior, superando a ‘Ordinary’ de Alex Warren y a ‘Jump’ de Blackpink.

