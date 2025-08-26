Taylor Swift se casa: Travis Kelce le pide matrimonio con enorme anillo

El anuncio llegó días después de que la pareja apareciera en el pódcast New Heights, donde hablaron de su relación

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su compromiso este 26 de agosto con una publicación en Instagram que rápidamente se volvió viral. En las imágenes compartidas por el jugador de la NFL se observa la mano de la cantante luciendo un anillo con un gran diamante, acompañado del mensaje: “Your English teacher and your gym teacher are getting married”, lo que se traduce como "Tu profesora de inglés y tu entrenador de gimnasio se van a casar".

La propuesta de matrimonio se llevó a cabo en un jardín, escenario que acompañó el momento íntimo de la pareja y que ahora marca un nuevo capítulo en su relación. Las fotografías muestran a Swift y Kelce tomados de la mano, mientras el anillo acapara la atención de sus seguidores.

El anuncio llegó días después de que la pareja apareciera en el pódcast New Heights, donde hablaron de su relación y del próximo álbum de la cantante, The Life of a Showgirl. En ese entonces no confirmaron rumores de compromiso, aunque la complicidad entre ambos fue evidente.

Ya había indicios de boda

Fuentes cercanas ya habían señalado que Swift y Kelce buscaban mantener su vida privada en mayor discreción, reduciendo apariciones públicas. Sin embargo, la confirmación de su compromiso fue realizada de manera directa y en sus propios términos, a través de redes sociales.

El gesto de Kelce refuerza la solidez de la relación que ambos han consolidado en el último año. La pedida de mano en un entorno natural y la elección de compartirla con millones de seguidores reflejan el equilibrio que la pareja ha encontrado entre la intimidad y la exposición mediática.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación para la pareja, quienes ahora inician oficialmente la cuenta regresiva hacia una de las bodas más esperadas del mundo del entretenimiento.

