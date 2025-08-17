Taylor Swift convierte el naranja en tendencia de marketing global

El anuncio del nuevo álbum de Taylor Swift generó una inmediata reacción en la industria del entretenimiento y en las grandes corporaciones que buscan asociarse con su alcance.

El miércoles, la cantante participó en el pódcast New Heights, conducido por su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce. Allí reveló el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl. Desde ese momento, diversas marcas activaron estrategias de marketing vinculadas al color naranja, tono que Swift destacó tanto en el escenario como en la conversación del programa.

La capacidad de la artista para impulsar economías ya había quedado demostrada con la gira Eras, que en 2023 superó los 1.000 millones de dólares en recaudación, según Pollstar. Las ciudades que recibieron los conciertos registraron un incremento en hospedajes, restaurantes y servicios relacionados.

Las compañías que convirtieron en 'swifties'

Tras el anuncio, compañías como United Airlines, Olive Garden, Shake Shack, FedEx, Buffalo Wild Wings, Cinnabon, Walmart y Netflix compartieron contenidos en redes sociales usando la tonalidad naranja. Más de una decena de equipos de la NHL en Canadá y Estados Unidos se sumaron a la tendencia con publicaciones similares.

Incluso X cambió temporalmente su imagen a una “X naranja brillante”. La modificación alcanzó 5,5 millones de visualizaciones. Google también adaptó su motor de búsqueda para el estreno de The Life of a Showgirl en octubre: quienes buscan “Taylor Swift” encuentran una animación digital con confeti naranja, un corazón en llamas y la frase “Y, cariño, eso es el mundo del espectáculo para ti”.

La última operación de Taylor Swift

La influencia de Swift se extendió hasta la industria médica. En el mismo pódcast, la cantante mencionó haberse sometido a una cirugía ocular Lasik. La cuenta oficial de LASIK.com replicó la referencia en X con el mensaje: “Me hice LASIK, tengo una visión increíble. Hemos alcanzado la cúspide”. La publicación superó las 389.000 reproducciones y 15.000 interacciones.

La relación entre la música de Swift, sus apariciones públicas y el interés corporativo evidencia un fenómeno en el que cada movimiento de la artista genera un efecto inmediato en la economía digital y en la estrategia de las marcas.

