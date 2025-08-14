Expreso
Catriel y Paco Amoroso
Catriel y Paco Amoroso.Instagram

CA7RIEL y Paco Amoroso posponen sus conciertos en Ecuador: Empezó el reembolso

Los artistas argentinos tenían previsto cantar en Guayaquil y Quito en el mes de septiembre

Los conciertos de CA7RIEL y Paco Amoroso en Ecuador, programados para el 5 de septiembre en Guayaquil y el 6 de septiembre en Quito como parte de su Papota Tour 2025, han sido postergados sin una nueva fecha confirmada.

Vanessa Cuenca, jefa de prensa de Feel the Ticket, explicó que la decisión le fue comunicada por la producción, aunque sin un pronunciamiento oficial de los artistas.

“Pues nos indicaron que es una postergación no una cancelación, pero no nos han dado fecha. El punto es que el pronunciamiento no es oficial por parte del artista, por eso no tenemos boletín ni ningún comunicado más que la devolución a quienes compraron sus tickets por Feel the Ticket”, señaló.

Los boletos adquiridos para ambas presentaciones serán reembolsados a través de la plataforma www.feelthetickets.com y en los puntos de venta físicos autorizados.

CA7RIEL y Paco Amoroso

CA7RIEL y Paco Amoroso en Ecuador: Fechas, precios y preventa de entradas

CA7RIEL y Paco Amoroso continúan la gira en otros países

En la página web oficial del dúo argentino no aparecen las fechas en Ecuador. El calendario actualizado muestra presentaciones junto a Kendrick Lamar y shows en ciudades como Ciudad de México (23 de septiembre), Montevideo (25 de septiembre), Bogotá (27 de septiembre) y São Paulo (30 de septiembre).

CA7RIEL y Paco Amoroso, referentes de la música urbana argentina, se encuentran en la etapa más internacional de su carrera, con más de 60 fechas confirmadas en el marco del Papota Tour, que incluye presentaciones en Latinoamérica y escenarios relevantes como Coachella 2025 y The Tonight Show con Jimmy Fallon.

