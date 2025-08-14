CA7RIEL y Paco Amoroso posponen sus conciertos en Ecuador: Empezó el reembolso

Los artistas argentinos tenían previsto cantar en Guayaquil y Quito en el mes de septiembre

Los conciertos de CA7RIEL y Paco Amoroso en Ecuador, programados para el 5 de septiembre en Guayaquil y el 6 de septiembre en Quito como parte de su Papota Tour 2025, han sido postergados sin una nueva fecha confirmada.

RELACIONADAS Juan Fernando Velasco invita a Andreína Bravo a abrir sus conciertos por Ecuador

Vanessa Cuenca, jefa de prensa de Feel the Ticket, explicó que la decisión le fue comunicada por la producción, aunque sin un pronunciamiento oficial de los artistas.

“Pues nos indicaron que es una postergación no una cancelación, pero no nos han dado fecha. El punto es que el pronunciamiento no es oficial por parte del artista, por eso no tenemos boletín ni ningún comunicado más que la devolución a quienes compraron sus tickets por Feel the Ticket”, señaló.

Los boletos adquiridos para ambas presentaciones serán reembolsados a través de la plataforma www.feelthetickets.com y en los puntos de venta físicos autorizados.

CA7RIEL y Paco Amoroso en Ecuador: Fechas, precios y preventa de entradas Leer más

CA7RIEL y Paco Amoroso continúan la gira en otros países

En la página web oficial del dúo argentino no aparecen las fechas en Ecuador. El calendario actualizado muestra presentaciones junto a Kendrick Lamar y shows en ciudades como Ciudad de México (23 de septiembre), Montevideo (25 de septiembre), Bogotá (27 de septiembre) y São Paulo (30 de septiembre).

CA7RIEL y Paco Amoroso, referentes de la música urbana argentina, se encuentran en la etapa más internacional de su carrera, con más de 60 fechas confirmadas en el marco del Papota Tour, que incluye presentaciones en Latinoamérica y escenarios relevantes como Coachella 2025 y The Tonight Show con Jimmy Fallon.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!