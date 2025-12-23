El año en que Shakira volvió a hacer historia: la gira latina más exitosa de 2025

Gira récord, estadios llenos y premios internacionales, Shakira cerró 2025 como uno de los años más grandes de su carrera

Fotografía de archivo fechada el 28 de noviembre de 2025 de la cantante Shakira durante su presentación en el estadio General Pablo Rojas - La Nueva Olla, en Asunción (Paraguay).

El 2025 puede leerse como una antología viva en la carrera de Shakira. Un año escrito con récords de taquilla, estadios llenos y reconocimientos internacionales que confirmaron que su impacto ya no se mide solo en canciones, sino en cultura, economía y memoria colectiva. A sus 48 años, la artista colombiana no miró atrás para celebrar: convirtió su historia en presente y la compartió con millones.

El regreso al centro del pop latino

Con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, su primera gira en siete años y la más ambiciosa de su trayectoria, Shakira volvió a situarse en el centro del pop latino global. El tour arrancó el 11 de febrero en Río de Janeiro y pronto se consolidó como la gira latina más exitosa de 2025, además de un recorrido emocional por más de tres décadas de carrera.

A diferencia de otros espectáculos de gran formato —como los de Taylor Swift o Beyoncé— estructurados en actos cerrados, el show de Shakira, de casi dos horas y media, funciona como un relato continuo, donde cada canción dialoga con la siguiente y con la vida de la artista.

La artista recorrió sus grandes éxitos, desde 'La Tortura' hasta 'Hips Don’t Lie'. Instagram: @shakira

Una gira como autobiografía en movimiento

De Antología a Soltera, Shakira alternó sobre el escenario los himnos que la llevaron al estrellato con canciones de su etapa más reciente, marcada por la resiliencia, la ruptura y la reinvención personal. Cada concierto fue una autobiografía en movimiento: una artista que canta, baila y conversa con su público sin romper el hilo narrativo.

El tour —que contempla cerca de un centenar de conciertos y concluirá en febrero de 2026— reunió hasta mediados de diciembre a más de 3,8 millones de espectadores en América, según un informe de su equipo al que tuvo acceso EFE.

Cuando el show transforma ciudades

En países como Colombia, México, Ecuador o Chile, sus presentaciones trascendieron lo musical y se convirtieron en acontecimientos nacionales, con ciudades enteras volcadas a recibir a la artista que transformó su historia personal en un mensaje colectivo.

En Colombia, Shakira logró un hito inédito al agotar entradas de forma simultánea en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. Según la Alcaldía de Bogotá, uno de sus conciertos generó un impacto económico de 17,1 millones de dólares y una ocupación hotelera superior al 90 %. En Barranquilla, su ciudad natal, el efecto fue tan fuerte que incluso se reflejó en el PIB trimestral.

Shakira en su primer concierto en Quito Cortesía

Multitudes en México y un récord en Ecuador

En México, donde ofreció doce conciertos en la capital ante 780.000 personas, la artista anunció nuevas fechas para 2026 y definió esta etapa como la más grande que ha vivido en ese país.

En Ecuador, sus tres conciertos en Quito reunieron a más de 105.000 asistentes y fueron descritos por autoridades locales como el mayor evento musical de la historia nacional.

Ambiente festivo en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa durante el show de Shakira. EXPRESO

Premios, aniversarios y nuevas generaciones

El 2025 también fue un año de celebraciones artísticas. Shakira ganó el Grammy al Mejor Álbum Pop Latino, el cuarto de su carrera, y conmemoró los 20 años de Hips Don’t Lie, uno de los temas que definió el pop global de los años 2000.

La canción fue reinterpretada junto al británico Ed Sheeran y el colombiano Beéle, un gesto que conectó generaciones y volvió a situar a Barranquilla como punto de partida de su identidad musical. “Es hermoso ver cómo estas canciones siguen viviendo en nuevas generaciones”, dijo la artista, cuyas composiciones superan 6.100 millones de reproducciones globales.

En 2025, además, se convirtió en la primera mujer en tener canciones con más de 100 millones de reproducciones en cuatro décadas distintas.

La cantante colombiana fusionó ritmos latinos, árabes y africanos ante un estadio lleno. Karina Defas

Más allá del escenario

Fuera de la música, Shakira amplió su perfil empresarial con la expansión internacional de Isima, su marca de cuidado capilar, que llegó a Europa y superó los 1.500 puntos de venta. También cerró un capítulo personal con la venta de la mansión que compartía con su exmarido, el exfutbolista Gerard Piqué, en las afueras de Barcelona.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira cerró 2025 reafirmando una posición poco común: la de una figura que sigue marcando época sin renunciar a la memoria de su propio camino. Una antología que, lejos de cerrarse, sigue escribiéndose.

