Shakira en Ecuador: así se vistieron las famosas en los conciertos

El estadio Olímpico Atahualpa se convirtió en una pasarela pop en donde las celebridades locales lucieron sus mejores looks

La influencer Sara Granja fue una de las invitadas para caminar junto a Shakira durante el segundo concierto en Quito.

Entre luces de colores, éxitos musicales y el inconfundible movimiento de caderas, los tres conciertos de Shakira en Ecuador no solo encendieron la nostalgia y las ganas de bailar, sino que también transformaron el Estadio Olímpico Atahualpa en una pasarela de tendencias.

Desde el brillo metálico hasta el denim con detalles brillantes, las celebridades locales demostraron que la fiebre por la barranquillera también se vive con estilo. Sin duda, más de una llevó su propio “look loba” a Quito, demostrando que las mujeres no solo facturan, también saben moverse al ritmo de la música.

Nicole Pinilla: Dorado y elegancia relajada



La influencer Nicole Pinilla apostó por una mezcla entre glamour y naturalidad con un vestido largo de tono dorado, cubierto de bordados brillantes, que combinó con un blazer beige y cartera en tono marfil. Llevó el cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje en tonos cálidos.

Su look fue una versión elegante del espíritu boho de Shakira, ideal para destacar sin perder comodidad.

Luciana Guschmer: Metalizado con actitud



La influencer y modelo Luciana Guschmer apostó por el brillo total con un top plateado de efecto metálico, de cuello alto y mangas largas, que combinó con un jean azul claro de tiro alto. El peinado con ondas definidas y detalles de perlas tuvo el toque perfecto para caminar junto a Shakira.

El contraste entre lo futurista y lo casual, le dio un aire fresco y divertido, perfecto para el estilo moderno del concierto.

Gaby Díaz: Brillos en movimiento

La presentadora Gaby Díaz eligió un look lleno de dinamismo con un blazer cubierto de lentejuelas plateadas y una minifalda con un cinturón de monedas clásico de las bailarinas de danza árabe.

Su peinado de cabello suelto con ondas ligeras y toques de brillo en el maquillaje reflejaron el espíritu festivo de la noche logrando un resultado moderno, atrevido y en tendencia.

Sara Granja: Denim con destellos

La influencer de moda Sara Granja optó por la comodidad con un toque glam al llevar pantalones amplios de denim gris con pedrería y una blusa negra con un hombro descubierto. El brillo sutil del jean la hizo destacar sin esfuerzo, reflejando ese equilibrio entre estilo y movimiento.

Finalmente, el peinado suelto con ondas naturales y labios en tono rosa completaron su look relajado pero a la moda.

Valerie Villalba: Toque rosa y espíritu libre



La presentadora Valerie Villalba combinó un chaleco de peluche rosa con una blusa manga larga negra y un top de flecos brillantes. El detalle de los cristales en el rostro y el cabello dio un aire festivo y divertido al look, ideal para la ocasión.

Esta opción abrigada y cómoda fue perfecta para bailar toda la noche al ritmo de las canciones de la barranquillera.

María Fernanda Vélez optó por un look completamente negro en el que destacaron sus botas altas. INSTAGRAM

Fernanda Vélez: Negro con guiño audaz



Fernanda Vélez, creadora de contenido y virreina de Guayaquil en 2021, apostó por un estilo que combinó sensualidad y fuerza con una blusa negra de escote halter y abertura frontal, acompañada de una falda de cuero y botas altas.

La comunicadora llevó el cabello suelto y un maquillaje en tonos tierra con labios nude que le dio un aire sofisticado y moderno.

Este conjunto, que fusiona lo elegante y lo atrevido, realzó su figura y evocó la esencia del estilo de vestir de Shakira.

Moda que desafió el frío



Para la asesora de imagen Carola Quintero, miembro de la Asociación Internacional de Consultores, los tres conciertos de Shakira en Ecuador fueron una gran pasarela de tendencias.

“Predominaron la cuerina, las lentejuelas y los cinturones con monedas, porque es el estilo que Shakira impone en sus videos musicales y presentaciones”, explicó.

Pero no solo los famosos y los influencers destacaron. Las asistentes apostaron por medias térmicas con minifaldas y botas, una combinación perfecta tanto para el clima como para el ambiente festivo.

“A pesar del frío y la lluvia, las fashionistas se arriesgaron a usar atuendos llamativos, y no faltaron las pelucas moradas ni las corbatas, dos guiños a los estilismos más recordados de la cantante”, resalta. En cuanto al maquillaje, resaltaron los brillos, los smokey eyes y los tonos metálicos, protagonistas de una noche pensada para vivirse como una fiesta.

