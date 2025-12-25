Sin intermediarios: el campo toma la palabra

Entre la chacra y la mesa, durante años, se ha interpuesto una brecha que castiga a ambos extremos. El agricultor se queja —con razón— de los precios bajos que imponen los intermediarios; el consumidor, del costo cada vez más alto de los alimentos. Hoy, dos iniciativas —una desde lo local y otra desde el Gobierno central— buscan acortar ese camino y devolver equilibrio al sistema: vender directamente del productor al cliente final, a precios justos.

En Cuenca, el campo encontró una vitrina propia. En este 2025, en el marco de los 201 años de provincialización del Azuay, abrió sus puertas el renovado Supermercado Precio Justo, una apuesta concreta por la soberanía alimentaria, la producción local y la economía campesina.

El proyecto es impulsado por la Prefectura del Azuay, a través de su empresa pública AgroAzuay, bajo el liderazgo del prefecto Jota Lloret Valdivieso. Su objetivo es claro: dignificar el trabajo del campo, generar empleo justo y ofrecer a las nuevas generaciones razones reales para quedarse en sus territorios y producir con orgullo.

El nuevo espacio cuenta con una infraestructura de 500 metros cuadrados y demandó una inversión cercana a los 300.000 dólares, financiada mediante autogestión institucional y el apoyo de aliados estratégicos como CONGOPE, ACNUR, Heifer Ecuador, Fundación Pachamama, cooperativas de la economía popular y solidaria, gobiernos locales, productores y emprendedores de la provincia.

Actualmente, 300 familias ya comercializan sus productos en el supermercado, y con esta ampliación se espera incorporar a muchas más, especialmente a quienes forman parte de los Diez Sistemas Productivos que impulsa la Prefectura como eje del desarrollo rural sostenible. Como valor agregado, el espacio incorpora la cafetería La Provincia, donde el café producido en Azuay y la región se combina con bocaditos tradicionales e innovación gastronómica.

La iniciativa del presidente Noboa

Mientras tanto, a escala nacional, el Gobierno del presidente Daniel Noboa Azin empuja una estrategia similar a través de los Circuitos Alternativos de Comercialización (Cialco). Estos espacios permiten que los agricultores de la Agricultura Familiar Campesina vendan directamente, sin intermediarios, garantizando precios justos para el productor y alimentos frescos y de calidad para el consumidor.

Hasta finales de noviembre de 2025, el Ministerio de Agricultura implementó 398 Cialco en las 24 provincias del país, donde 8.412 agricultores ya comercializan sus productos. Solo durante el actual periodo presidencial se pusieron en marcha 76 nuevos circuitos, incorporando a 1.445 productores, una señal del impulso institucional a la venta directa.

Para acceder a estos espacios, los agricultores deben contar con su Registro AFC, participar en procesos de capacitación, obtener el Sello AFC —que certifica el origen social de los productos— y vincularse a los circuitos. Más allá de la venta, el modelo fortalece capacidades organizativas y comerciales, reduce la vulnerabilidad frente a las cadenas tradicionales y refuerza la seguridad y soberanía alimentaria.

Desde el Azuay hasta el resto del país, el mensaje converge: menos intermediarios, más justicia. Iniciativas como el Supermercado Precio Justo y los Cialco no solo alivian una queja histórica del productor y del consumidor, sino que construyen un sistema alimentario más equitativo, sostenible y cercano, donde el valor del trabajo del campo vuelve a reconocerse en cada compra.

