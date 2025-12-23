Agenda exterior del Gobierno se fortalece con apoyo de EE. UU. y diálogo regional

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, abordó en una entrevista con Teleamazonas los principales ejes de la política exterior del Ecuador, en la antesala de la visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y en un contexto marcado por la cooperación internacional en seguridad, migración, comercio e inversiones.

Sommerfeld confirmó que la reunión prevista para hoy a las 10:00 en el Palacio de Carondelet responde a un acuerdo alcanzado tras la llamada de felicitación que el presidente Daniel Noboa recibió de Kast luego de su victoria electoral. Ecuador será el segundo destino regional del mandatario electo chileno. En la agenda constan tres temas centrales: seguridad, movilidad humana y comercio.

En materia de seguridad, la Canciller señaló que los problemas que enfrentan los países de América Latina tienen un eje común, por lo que es indispensable una acción conjunta. En movilidad humana, explicó que Chile ha planteado la creación de un corredor humanitario, una propuesta que Ecuador analizará con cautela. Reiteró que el país trabaja por una migración segura, ordenada y regular, y que la migración irregular está vinculada a redes de delincuencia organizada que se aprovechan del dolor de las personas. Advirtió que un corredor humanitario solo podría funcionar si existe coordinación regional, para evitar bloqueos fronterizos que terminen concentrando flujos migratorios en un solo país.

El tercer punto será el comercio y la balanza comercial. Sommerfeld subrayó que la seguridad debe ir de la mano con la prosperidad, y que esta se alcanza mediante inversiones y comercio que generen empleo. En ese marco, indicó que el presidente Noboa también planteará temas energéticos, con énfasis en la integración regional. Destacó los avances en la Comunidad Andina para concretar, tras décadas de intentos, una integración energética, proceso al que Chile se sumó recientemente y que también contempla proyectos con Colombia y Panamá.

El apoyo de Estados Unidos a Ecuador

Sobre la relación con Estados Unidos, la ministra resaltó que Ecuador fue declarado por primera vez elegible para acceder al programa de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC), vigente desde 2004. Señaló que este hecho refleja la confianza y la buena relación bilateral, y permitirá acceder a recursos no reembolsables para inversión en infraestructura y fortalecimiento institucional. Explicó que existe un periodo de hasta dos años para definir los proyectos y hasta cinco años para ejecutar las inversiones, con montos que históricamente han oscilado entre 200 y 500 millones de dólares, aunque aclaró que aún no hay una cifra definida para Ecuador.

En cuanto a la cooperación en seguridad con Estados Unidos, Sommerfeld indicó que la presencia de personal militar estadounidense en el país responde a una estrategia nacional para enfrentar al crimen organizado transnacional. Precisó que se trata de operaciones temporales, amparadas en convenios firmados y ratificados, como el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), acuerdos de operaciones marítimas y de interceptación aérea. Negó que Ecuador forme parte de una estrategia regional contra Venezuela y aseguró que la cooperación se ajusta a las necesidades del país y a la realidad de la violencia que enfrenta.

Finalmente, la Canciller se refirió a la aspiración de eliminar el requisito de visa Schengen para los ecuatorianos, tema que será abordado durante la visita presidencial a Bélgica en enero. Reconoció que existe una ventana de oportunidad y un ambiente favorable en la Unión Europea, pero advirtió que la alta tasa de rechazo de solicitudes sigue siendo un obstáculo. Atribuyó este problema, en gran medida, al uso de tramitadores que presentan información falsa. Hizo un llamado a los ciudadanos a realizar solicitudes transparentes y directas, y reiteró que el Gobierno insistirá en este tema como una demanda legítima de los ecuatorianos.

Sommerfeld aseguró que la exención del visado Schengen es una prioridad constante en las reuniones con autoridades europeas y reiteró el compromiso del Ejecutivo de seguir trabajando para eliminarlo.

