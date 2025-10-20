Gaby Díaz extrañaba a Carlos Luis Andrade y se fue a Bogotá

La presentadora viajó a Colombia, donde su esposo participa en Master Chef Celebrity

La presentadora Gaby Díaz extrañaba tanto a su esposo, Carlos Luis Andrade, que decidió darle una sorpresa en Bogotá, Colombia, donde él participa en las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Antes del encuentro, ella disfrutó junto a su hija Polly del concierto de Cristian Castro, pero apenas terminó el show, casi sin dormir, tomó un vuelo directo para ver a su ‘manaba’, como cariñosamente lo llama.

En redes sociales no faltaron los comentarios de quienes la tildaron de ‘tóxica’ o ‘controladora’, pero él fue claro: su esposa no lo es. “Si lo fuera, no estaríamos juntos. No tolero a las mujeres celosas ni hostigosas”, dijo.

Por su parte, Gaby compartió un mensaje: “Hay que valorar el tiempo… aunque sea un minuto, una hora o un día. Cuando la pareja enfrenta nuevos desafíos, no debe hacerlo sola, sino en compañía”. Solo estuvo un día en Bogotá, pero valió la pena.

Carlos Luis, quien compite en esta edición del reality junto a otros famosos, enfrenta un ritmo de grabaciones intenso y emocionalmente exigente. Por este motivo los participantes a veces sufren bajones. Aun así, el equipo se ha integrado muy bien y pronto el público verá el resultado en pantalla.

Lo curioso es que Gaby no tenía planeado el viaje. Mientras conversaba con Polly aquella tarde del 18, simplemente decidió que quería ver a su esposo. Buscó un vuelo, lo encontró, y tres horas después del espectáculo ya estaba rumbo a Colombia.

Al llegar, desayunaron juntos, fueron de compras… y, como le dijeron en redes ‘no aguantó las ganas de ponerse al día’ con su pareja. A buen entendedor, pocas palabras.

