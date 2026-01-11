Delcy Rodríguez: "Aquí manda el pueblo venezolano"

La presidenta encargada de Venezuela indicó que no va "descansar ni un minuto hasta tener de vuelta" a Nicolás Maduro

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), en un acto de gobierno, en Caracas.

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado 10 de enero que en su país "manda el pueblo" y "hay un Gobierno, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro", quien hace una semana fue capturado junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques.

"¿Quién gobierna a Venezuela? El poder popular y su Gobierno constitucional, así que aquí no hay duda, aquí no hay niveles de incertidumbre, no, no, no, no, aquí manda el pueblo venezolano y hay un Gobierno, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, y yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras dure su secuestro", dijo.

En una actividad transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), expresó que no van a "dejar de condenar la agresión criminal" de la madrugada del sábado 3 de enero, la cual, dijo, pasará a "la historia como una gran mancha en las relaciones" entre su país y Estados Unidos.

Rodríguez reiteró también que no va "descansar ni un minuto hasta tener de vuelta" a Maduro y a Flores, detenidos en Nueva York, donde enfrentan diversos cargos por narcotráfico y corrupción.

Trump espera reunirse con representantes del Gobierno interino de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró el viernes que seguramente se reúna "muy pronto" con representantes del Gobierno interino venezolano, con quienes aseguró tener una relación "muy buena".

Después de la operación con la que el Ejército estadounidense apresó a Maduro y que implicó bombardeos en Caracas y otros tres estados colindantes, Trump advirtió que tenía preparado un segundo ataque si el Gobierno de Rodríguez no se "portaba bien".

El mandatario del país norteamericano indicó el viernes que cancelaba la opción de ese segundo ataque después de que Caracas anunciara el día anterior la liberación de presos políticos.

Trump añadió que considera que el Gobierno interino venezolano parece "ser un aliado" de Washington y que probablemente "seguirá siéndolo".

Washington ha dicho también que gestionará por el momento las ventas de petróleo del país caribeño, que captará los ingresos correspondientes y los transferirá luego a Venezuela.

El viernes, Venezuela anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con EE.UU., orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas", y confirmó la llegada de una delegación de funcionarios del Departamento de Estado estadounidense al país, al tiempo que informó de que Caracas enviará una delegación a Washington.

