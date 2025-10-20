Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Christian Castro desata controversia al ondear la bandera azul de Emelec en concierto.
Christian Castro desata controversia al ondear la bandera azul de Emelec en concierto.Cortesía

Christian Castro y Emelec: la polémica por bailar con la bandera azul en concierto

Christian Castro sorprendió al público al bailar con la bandera azul de Emelec

Christian Castro llegó a Guayaquil, cantó, encantó y... ¡desató polémica! El intérprete de Azul y Volver a amar regresó a los escenarios ecuatorianos con un espectáculo lleno de nostalgia, romanticismo y energía. Sin embargo, más allá de sus agudos perfectos y su sonrisa eterna, lo que se llevó el protagonismo no fue su voz, sino su gesto: bailar con la bandera de Emelec.

RELACIONADAS

El público deliró cuando el mexicano tomó la bandera azul y comenzó a ondearlo al ritmo de su clásico

Fue un momento que mezcló música y fútbol, una combinación poco vista, especialmente en artistas extranjeros. La hinchada eléctrica celebró el detalle, pero en redes el gesto del 18 de octubre no pasó inadvertido.

El vídeo con la bandera del Emelec

Luis Miguel Delgado el más azul de todos no se quedó callado

Leandro Vega

Jorge Guzmán confirma que Emelec pagará 480.000 dólares por el caso Leandro Vega

Leer más

Luis Miguel Delgado, comunicador y confeso emelecista, no se guardó nada: “Azul, sí, pero no para mezclarlo con el fútbol. ¿Quién fue el genio que le dio la bandera? Christian canta hermoso, pero eso no cuadra con el fútbol”, dijo en un vídeo indignado.

RELACIONADAS

El debate se encendió. Algunos lo tomaron como una muestra de cariño hacia el club, mientras otros lo vieron como una frivolidad fuera de lugar.

Castro terminó su concierto entre aplausos y flores, agradeció a Ecuador y partió rumbo a su próxima presentación.

RELACIONADAS

Lo cierto es que el mexicano no jugó ni un minuto, pero su show dejó a la hinchada azul discutiendo si lo suyo fue una travesura musical o un golazo de simpatía.

Lo que dijo Luis Miguel Delgado

@elfutboleroec_ Luis Miguel Delgado: ¿Cómo le van a dar la bandera de Emelec a Cristian Castro? @luismigueldelgado_ #cristiancastro #emelec #csemelec #futbolecuador ♬ sonido original - El Futbolero Ecuador 🇪🇨

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!


TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Chito Vera podría quedar fuera del top 10 tras nueva derrota en la UFC

  2. Directv: Agenda deportiva para el lunes 20 de octubre

  3. Amenaza de Bomba en Mercado Central de Guayaquil: Autoridades confirman falsa alarma

  4. Jóvenes del Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil bailan, cantan y actúan por la paz

  5. Paro Nacional: Quito despliega brigadas médicas tras jornada violenta de protestas

LO MÁS VISTO

  1. Bicicletas gratis en el centro de Guayaquil: así las puedes usar

  2. UNE alerta sobre “operativo militar masivo” tras ruptura del diálogo con indígenas

  3. ¿Valió la pena el concierto de Cristian Castro? Un recuento del caos y la magia

  4. Moradores del sur de Quito no quieren como vecino a un centro de detención

  5. TAME: ¿Qué pasó con las glosas millonarias de Pabel, Luisa y Ángeles Duarte?

Te recomendamos