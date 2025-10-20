Christian Castro y Emelec: la polémica por bailar con la bandera azul en concierto

Christian Castro sorprendió al público al bailar con la bandera azul de Emelec

Christian Castro llegó a Guayaquil, cantó, encantó y... ¡desató polémica! El intérprete de Azul y Volver a amar regresó a los escenarios ecuatorianos con un espectáculo lleno de nostalgia, romanticismo y energía. Sin embargo, más allá de sus agudos perfectos y su sonrisa eterna, lo que se llevó el protagonismo no fue su voz, sino su gesto: bailar con la bandera de Emelec.

El público deliró cuando el mexicano tomó la bandera azul y comenzó a ondearlo al ritmo de su clásico

Fue un momento que mezcló música y fútbol, una combinación poco vista, especialmente en artistas extranjeros. La hinchada eléctrica celebró el detalle, pero en redes el gesto del 18 de octubre no pasó inadvertido.

El vídeo con la bandera del Emelec

Durante el show de Cristian Castro, el artista mexicano tomó la bandera de Emelec que le dio un fanático y bailó junto a ella por algunos segundos. pic.twitter.com/YU6hsRq5mN — UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) October 19, 2025

Luis Miguel Delgado el más azul de todos no se quedó callado

Luis Miguel Delgado, comunicador y confeso emelecista, no se guardó nada: “Azul, sí, pero no para mezclarlo con el fútbol. ¿Quién fue el genio que le dio la bandera? Christian canta hermoso, pero eso no cuadra con el fútbol”, dijo en un vídeo indignado.

El debate se encendió. Algunos lo tomaron como una muestra de cariño hacia el club, mientras otros lo vieron como una frivolidad fuera de lugar.

Castro terminó su concierto entre aplausos y flores, agradeció a Ecuador y partió rumbo a su próxima presentación.

Lo cierto es que el mexicano no jugó ni un minuto, pero su show dejó a la hinchada azul discutiendo si lo suyo fue una travesura musical o un golazo de simpatía.

Lo que dijo Luis Miguel Delgado

