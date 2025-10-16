Jorge Guzmán confirma que Emelec pagará 480.000 dólares por el caso Leandro Vega

Un error bancario y una demanda ante la FIFA le impiden al Bombillo fichar jugadores por la deuda con el defensor argentino

Leandro Vega jugó en el Bombillo por cuatro temporadas entre 2018 y 2021.

Emelec deberá cancelar nuevamente los 400.000 dólares a Leandro Vega, más 80.000 dólares de penalidad impuesta por la FIFA, hasta diciembre de este año. Solo así podrá levantar la sanción que le impide inscribir jugadores en el próximo mercado de pases, confirmó el presidente Jorge Guzmán en entrevista con EXPRESO.

El dirigente explicó los detalles de la fallida transferencia al defensor argentino, quien vistió la camiseta azul entre 2018 y 2021 y reclama “salarios y primas por la finalización intempestiva” de su contrato.

(Lea también: ¿Quién es Bryan ‘El Cuco’ Angulo, futbolista baleado en Portoviejo?)

Guzmán aclaró que Emelec “le depositó los 400.000 dólares” a la cuenta del Banco Heritage del Uruguay, pero que, según su versión, “Vega no tenía dinero”. “El banco le pidió que concurra (se reúna) y no lo hizo nunca”, relató.

Jorge Guzmán desde su despacho presidencial en el estadio George Capwell. FRANCISCO FLORES

El dinero fue finalmente devuelto por el banco intermediario, Citibank, a una cuenta del club que estaba “sobregirada por directorios anteriores”. “Como es un fideicomiso, el banco se ‘chupó’ esa plata, dejando apenas unos 100.000 dólares”, lamentó Guzmán.

Ante este inconveniente, Vega inició una demanda por incumplimiento ante la FIFA, lo que derivó, el 22 de septiembre de 2025, en una nueva prohibición para inscribir jugadores. “Lamentablemente me he visto obligado a hacerlo luego de numerosas promesas incumplidas”, expresó el exjugador de River Plate en un comunicado publicado un día después, el 23 de septiembre.

Liga de Quito vs Barcelona SC: la inteligencia artificial ya eligió al ganador Leer más

El presidente eléctrico arremetió contra Vega y sostuvo que “desde el comienzo hizo trampa, porque quería que lo contratemos aquí y no se lo aceptó. Ya la FIFA nos intimó. Les hemos explicado todo el proceso, pero insisten en que debemos pagarle. Lo peor es que nos imponen una penalidad adicional de 80.000 dólares”, reclamó.

Pese a ello, Guzmán aseguró que seguirán “en el litigio” y aunque reconoció que las posibilidades de ganarlo “son muy difíciles, vamos a volver a pagar”, sentenció.

Antecedente de Leandro Vega en Emelec

Leandro Vega, exdefensa del Emelec. INTERNET

Durante su paso por Emelec, Vega disputó 78 partidos en los que registró 5 goles y 2 asistencias. Integró el equipo ideal del campeonato ecuatoriano en 2018 y fue subcampeón de la LigaPro en 2021.

En la actualidad se encuentra sin equipo desde el mes de junio de 2025. Su última experiencia fue en el Almirante Brown, de la segunda división de Argentina.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!