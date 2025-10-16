Expreso
Piero Hincapié
Piero Hincapié solo ha jugado unos minutos con Arsenal. Lo hizo en la victoria 2-0 ante Athletic Bilbao en la Champions League.cortesía

Regresó Piero Hincapié: el ecuatoriano se recuperó y podría jugar con el Arsenal

Hincapié regresó a los entrenamientos con el Arsenal y podría ser tomado en cuenta este sábado contra el Fullham

  • Redacción Expreso

El central ecuatoriano, Piero Hincapié, volvió a entrenar con el Arsenal este jueves 16 de octubre, después de una lesión en la ingle que lo alejó de la canchas un par de semanas. El esmeraldeño podría estar en el partido del sábado 18 de octubre, cuando los Gunners visiten al Fullham por la fecha 8 de la Premier League.

Hincapié no estuvo con la selección ecuatoriana en los amistosos jugados contra Estados Unidos y México por la misma razón. Pero se espera que esté al 100% para la próxima fecha FIFA en noviembre, cuando a Ecuador le toque enfrentar a Canadá y Nueva Zelanda.

"Estará disponible después de la pausa internacional. Tendrá un par de sesiones con el equipo y estará listo" mencionó el DT del equipo ingles antes de que se juegue la fecha FIFA. Ya recuperado de su molestia, el central tricolor podrá buscarse un espacio en el equipo de Mikel Arteta, donde solo ha jugado un minuto en Champions League, porque no sabe lo que es jugar en la Premier aún. 

Piero Hincapié en busca de un espacio en el Arsenal

Piero Hincapié está listo para el debut en el Arsenal.
Piero Hincapié está listo para el debut en el Arsenal en Premier League.Cortesía
Probablemente Hincapié no jugué este fin de semana ante el Fullham, por la falta de ritmo que podría afectar en su desempeño, pero todo parece indicar que el ecuatoriano estará plenamente para el partido de Champions ante el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone el próximo martes 21 de octubre.

Arsenal se encuentra en el primer lugar de la Premier League. Tras 7 partidos jugados, el equipo londinense ha conseguido 16 puntos, gracias a 5 victorias, 1 empate y 1 derrota. Su máximo perseguidor es el Liverpool con 15 unidades.

En Champions League, los Gunners también están en buen lugar, ya que ganó los 2 primeros partidos de la competición, lo que le otorga el quinto lugar en la competencia más importante de clubes en Europa.

¿Cuándo y dónde ver el partido del Arsenal en la Premier League?

Fullham vs Arsenal disputarán la fecha 8 de la Premier League el sábado 18 de octubre a las 11:30 hora Ecuador. El partido se va a transmitir por la señal de ESPN 5 y para los usuarios de Disney+ en su plataforma.

