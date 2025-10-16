Serie B Ecuador 2025: quiénes aspiran al ascenso en medio de crisis nacional

Guayaquil City fue el primer asegurado en el ascenso, pero aún hay otros equipos que anhelan ese objetivo y jugar en Serie A

Leones FC es el segundo opcionado para ascender a la Serie A.

Arranca la fecha 8 del hexagonal de ascenso y descenso de la LigaPro Serie B, en donde hay varios equipos que se están perfilados subir a la máxima categoría y acompañar a Guayaquil City, equipo que ya lo consiguió en la jornada anterior tras vencer 1-3 a San Antonio.

El conjunto ciudadano, ya con su regreso asegurado, aún tiene posibilidades de ser campeón. Sin embargo, su próximo impedimento es 9 de Octubre que enfrentará el sábado 18 de octubre a las 17:00 en el estadio Christian Benítez.

Leones del Norte, con 49 puntos es segundo en la tabla y aspira a ser el nuevo ascendido en los próximos partidos. Este jueves 16 de octubre se medirá a San Antonio (15:00), otro de los clubes que se metió al hexagonal principal, pero que está relegado con 36 unidades.

Jugadores de Guayaquil City celebran en el estadio Christian Benítez. Cortesía

Gualaceo es el tercero de la clasificación con 49 puntos y también está cerca del objetivo. Este jueves, a la misma hora que el duelo antes mencionado, se enfrentará de visitante contra Independiente Juniors. Este último también metido en el hexagonal de ascenso, pero por reglamento no podría al ser filial de Independiente del Valle, además que está en posiciones lejanas para, al menos, campeona.

La recta final de la Serie B está al 'rojo vivo'. Guayaquil City lleva la bandera del primero en lograr la meta de competir en la Serie A el próximo año. Aún faltan tres fechas para la culminación, pero las próximas horas serán clave para ir perfilando el nuevo equipo ascendido.

¿Qué equipos ascendieron en la Serie B?

Por otro lado, en la parte baja ya todo está definido y los que retornan al torneo de Ascenso Nacional en la temporada 2026 serán Chacaritas e Imbabura, los que no pudieron recatar su permanencia como sí lograron hacerlo 22 de Julio, Vargas Torres, Cumbayá y Atlético Vinotinto.

📍Tabla de Posiciones Hexagonal de Ascenso y Descenso de la Liga Ecuabet Serie B🔥#LigaEcuabetConectadaPorXtrim #SerieB 🇪🇨💯 pic.twitter.com/GwOTCSWenj — Liga Ecuabet (@LigaEcuabetec) October 13, 2025

