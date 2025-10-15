Juan Riquelme Angulo, entre los 60 mejores juveniles del mundo, según The Guardian

El juvenil de Independiente del Valle y de la selección ecuatoriana, ya está siendo reconocido a nivel mundial

Juan Riquelme Angulo, jugador de Independiente del Valle y de las categorías menores de la Tri.

Juan Riquelme Angulo, delantero centro de las formativas de Independiente del Valle y de las categorías menores de la selección ecuatoriana, fue incluido en la lista de los 60 mejores jugadores juveniles del mundo nacidos en el 2008. La lista la hizo el reconocido británico The Guardian junto a la colaboración de periodistas internacionales.

El juvenil ecuatoriano jugó el ultimo Sudamericano con la sub-17 de la Tri, disputado en marzo y abril del 2025. Angulo anotó un gol y dio una asistencia en la victoria de la Mini Tri contra Uruguay sub-17 por 4-0. Lamentablemente Ecuador sub-17 no pudo pasar de la primera fase del torneo y disputar un puesto por el mundial de la categoría.

En el 2024, también jugó el Sudamericano sub 15, donde metió a la Tri a la final del campeonato juvenil con un gol suyo. Fue goleador de aquel torneo con Ecuador pero no fue suficiente, ya que en la final cayeron en penales contra Paraguay.

No obstante, el jugador a llamado la atención de varios equipos de Europa, por su explosividad y rapidez ofensiva, pese a su altura de 1.93 metros, la cuál también le entrega una potencia física envidiable.

Riquelme Angulo entre los 60 mejores juveniles nacidos en el 2008 del mundo

Juan Riquelme Angulo aún no debuta con el primer equipo de Independiente del Valle. cortesía

Como dato curioso, Juan Riquelme Angulo es hermano de Jose Angulo, ex delantero de Independiente del Valle en aquella memorable Copa Libertadores 2016 y actual delantero del Club Sport Emelec.

"Angulo destaca por su fuerza, pero su técnica con el balón lo convierte en un delantero completo para su categoría. Rápido y muy ágil, es una pesadilla para los defensas. Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador, lo describió como: "Un gran delantero con futuro". Su hermano, José Angulo, jugador destacado en la Copa Libertadores 2016, lo describió como: "Un delantero que lo tiene todo. A pesar de ser alto, tiene agilidad y es rápido. Lo único que siempre me molesta es que se confía demasiado porque es alto y no le gusta cabecear" mencionó Jaime F. Macías, periodista ecuatoriano que complementó la lista de The Guardian con un comentario sobre el juvenil de los rayados.

Pueden encontrar la lista completa en este link: Next Generation 2025: 60 de los mejores jóvenes talentos del fútbol mundial

