Christian Cueva dejaría Emelec para volver al fútbol de Perú

Christian Cueva saldría de Emelec para fichar por Sport Boys para la temporada 2026

Christian Cueva habría sido ofrecido a un equipo de Perú.

Christian Cueva, volante peruano de 33 años, estaría cerca de dejar Emelec para retornar al fútbol de Perú, según informó el medio deportivo Depor el miércoles 15 de octubre de 2025.

La posible vuelta de Aladino a su país podría darse específicamente en las filas de Sport Boys, club que ya habría tenido un primer acercamiento con el entorno del volante ofensivo.

Primer acercamiento entre Christian Cueva y Sport Boys para la próxima temporada

De acuerdo con Depor, los allegados de Cueva ofrecieron al talentoso mediocampista ofensivo al conjunto rosado del Callao como una opción para reforzar el plantel de cara a la Liga 1 de 2026.

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta diciembre de 2026. Archivo

Aunque por ahora solo se trataría de un contacto preliminar, la directiva de Sport Boys estaría analizando la viabilidad de formalizar este interés, tomando en cuenta diversos factores, entre ellos el económico.

Contrato vigente de Christian Cueva con Emelec y su impacto en la negociación

Cueva tiene contrato vigente con Emelec hasta mediados del 2026, por lo que cualquier negociación deberá contemplar esta situación contractual.

El peruano llegó al fútbol ecuatoriano luego de desvincularse de Cienciano, club donde dejó buena impresión y con el que llegó a un acuerdo para su salida antes de firmar por el Bombillo.

Diego Penny y la pista sobre un equipo limeño interesado en Cueva

En el programa televisivo Al Ángulo, el exarquero peruano Diego Penny reveló un dato clave sobre el futuro del jugador.

“Algo importante que me has hecho acordar, es que un equipo muy importante de Lima le ha tocado la puerta a Christian Cueva para el 2026”, sin brindar más detalles sobre la identidad del club interesado.

Este posible regreso a Perú pondría fin a la etapa de Cueva en Ecuador tras media temporada en Emelec, donde no logró consolidarse.

