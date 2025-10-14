Mundial 2026: estas son las 28 selecciones que ya están clasificadas al torneo

Conoce la lista completa de las 28 selecciones ya clasificadas al Mundial 2026, que se jugará en EE. UU., México y Canadá

Inglaterra es la primera selección de Europa en clasificar al Mundial 2026.

El Mundial 2026 toma forma. Este martes 14 de octubre de 2025, la lista de equipos clasificados para la próxima Copa del Mundo ascendió a 28 selecciones nacionales tras las recientes confirmaciones de Inglaterra, Costa de Marfil y Senegal.

Inglaterra, primer clasificado europeo al Mundial 2026

Con su victoria 5-0 sobre Letonia, Inglaterra se convirtió en el primer equipo europeo en asegurar su boleto para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado inglés lidera el grupo de 16 selecciones europeas que participarán en la histórica edición del torneo, la primera con 48 equipos.

Inglaterra goleó 5-0 a Letonia. EFE

África completa sus clasificados directos

Desde el continente africano, Costa de Marfil y Senegal sellaron su clasificación, sumándose a una lista de nueve países africanos con presencia confirmada en el Mundial 2026.

A ellos se les unen Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica. Además, la CAF contará con un cupo adicional vía repesca internacional, aún por definirse.

Sudamérica: todos los boletos repartidos

En Sudamérica, la Conmebol ya tiene a sus siete representantes definidos. Argentina, actual campeona del mundo, lidera una nómina que incluye a Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia.

La repesca intercontinental será disputada por Bolivia, que finalizó séptima en las eliminatorias.

Ecuador finalizó segundo en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

Asia y Oceanía también avanzan

En el panorama asiático, Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar y Arabia Saudí obtuvieron las ocho plazas directas otorgadas por la AFC. Un cupo adicional será disputado en la repesca internacional.

Por parte de Oceanía, Nueva Zelanda logró el único boleto directo. Nueva Caledonia, en tanto, participará en la repesca con la ilusión de debutar en una Copa del Mundo.

Concacaf: anfitriones asegurados

En la zona Concacaf, aún en fase de clasificación, hay tres selecciones con pase automático como anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026 hasta la fecha:

UEFA: Inglaterra

CAF: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal

Conmebol: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Colombia y Bolivia (repesca)

AFC: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar y Arabia Saudí

OFC: Nueva Zelanda

Concacaf: México, Estados Unidos y Canadá

