desmembrado
Personal policial investigados por supuesta participación en hechos de robos y muerte violenta. CHRISTIAN VINUEZA

Robos y muertes en Guayaquil: policías bajo investigación tras videos virales

Uno de ellos estaría relacionado con un caso de muerte violenta, en el que se observa a supuestos policías en motocicletas

La Policía Nacional investiga varios videos que circulan en redes sociales y que muestran a personas que aparentan ser agentes policiales, supuestamente involucradas en robos y hechos de violencia en distintos sectores de Guayaquil. 

Las grabaciones han generado preocupación ciudadana ante la posibilidad de que se trate tanto de delincuentes disfrazados como de eventuales servidores policiales que se habrían desviado de sus funciones.

Uno de los videos estaría relacionado con un caso de muerte violenta, en el que se observa a dos personas que aparentan ser policías movilizándose en motocicletas. En otro registro, captado en un distrito distinto de la ciudad, se ve a dos individuos con vestimenta similar a la policial participando en un robo, tanto en los exteriores como en el interior de un local comercial.

Tras conocer la difusión de estos contenidos, el GraD. Walter Villarroel Trujillo, Comandante de la Zona 8, explicó que la institución activó los tres subsistemas de investigación y abrió varias líneas investigativas para identificar el origen de las motocicletas utilizadas y a los posibles conductores.

Según informó el Comandante de la Zona 8, el objetivo es "determinar si los implicados pertenecen a la fuerza pública o si se trata de delincuentes que utilizan indumentaria similar a la policial para cometer delitos", agrega. 

Villarroel señaló que, en caso de confirmarse que los involucrados son servidores policiales, "se aplicarán de inmediato los procedimientos legales correspondientes y se los tratará como a cualquier otro delincuente". Además, se iniciarían los procesos administrativos internos que establece la normativa vigente. No obstante, las autoridades aclararon que no emitirán conclusiones anticipadas hasta contar con la verificación completa de los indicios.

Policía mantiene abierta investigación en provincias de la Costa

Las investigaciones no se limitan a Guayaquil. De acuerdo con la Policía, desde hace varios meses se mantiene abierta una investigación previa de alcance regional que abarca provincias de la Costa, con el fin de integrar distintos casos en los que se han reportado delitos cometidos por personas que utilizan uniformes o vestimenta similar a la de la Policía o de las Fuerzas Armadas. A partir de estos resultados, no se descarta la apertura de nuevos procesos penales.

En paralelo, la institución analiza el acceso y comercialización de prendas similares a los uniformes policiales. "Las autoridades han realizado reuniones a nivel institucional para reforzar el control y cumplimiento de la normativa sobre la distribución y uso de uniformes, con el objetivo de reducir el riesgo de su utilización indebida por parte de civiles o grupos delictivos", aseguró Villarroel.

  Robos y muertes en Guayaquil: policías bajo investigación tras videos virales

