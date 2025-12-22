Nueva Prosperina: confirman asesinato de tres menores tras denuncia de secuestro

Los menores habían sido secuestrados días antes y fueron hallados sin vida en Guayaquil

Tres adolescentes que habían sido reportados como secuestrados fueron hallados sin vida en el sector de Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. El caso ocurrió tras varios días de búsqueda por parte de sus familias y volvió a poner en evidencia la grave crisis de violencia que enfrenta este distrito, considerado el más peligroso de la ciudad, según cifras oficiales.

El desgarrador llanto de una madre se escuchó en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil. “Hijito, hoy tienes que ir a clases. Levántate, papito. Te esperan tus amigos del colegio”, repetía entre sollozos mientras esperaba una confirmación que ya intuía. Anthony era uno de los tres adolescentes encontrados sin vida la mañana del domingo 21 de diciembre, en una vivienda abandonada de la cooperativa Horizontes del Fortín, en el noroeste de la ciudad.

Crimen en Guayaquil: hallan desmembrados a tres adolescentes en Nueva Prosperina

La mujer llegó el lunes 22 de diciembre a Medicina Legal acompañada de sus otros hijos. Horas antes había reconocido la ropa de Anthony entre las evidencias, pero se aferraba a la esperanza de que los restos no fueran los suyos. Esa ilusión se desvaneció cuando los peritos confirmaron que el cadáver correspondía a él y a sus dos amigos: Michael, de 16 años, y Diego, de 15.

Anthony estaba a pocos días de cumplir 17 años, el próximo 27 de diciembre. Una de sus hermanas relató que los tres adolescentes fueron secuestrados el jueves 18 de diciembre, en plena vía pública. “Estaban parados cerca de la estación de la línea 112 cuando unos sujetos armados se los llevaron en una tricimoto. Personas que vieron lo ocurrido nos avisaron. Mi mamá puso la denuncia en la Fiscalía y desde ese día no dejamos de buscarlos”, contó entre lágrimas.

La búsqueda se mantuvo hasta la tarde del domingo, cuando la Policía informó del hallazgo de restos humanos en el sector. Agentes que investigaban la desaparición se comunicaron con las familias y les pidieron acudir al Laboratorio de Criminalística. Allí se confirmó la peor noticia.

Anthony fue identificado por la ropa que vestía. “Tenía puesta su ropa preferida. Él estaba en décimo año, le encantaba bailar y soñaba con ser bailarín. Salió de la casa cerca de las ocho de la mañana y su última conexión fue alrededor de las diez”, recordó otra de sus hermanas. Michael y Diego, sus amigos, vivían a pocas cuadras de su domicilio.

Nueva Prosperina, el distrito más violento de Guayaquil

Según información policial, los cuerpos de los adolescentes estaban distribuidos en cuatro sacos de yute. En ellos se encontraron piernas, brazos y cabezas, mientras que los torsos fueron hallados a un costado, dentro de una vivienda abandonada, de difícil acceso. La alerta se recibió a las 10:15 del domingo, luego de que moradores reportaran un fuerte olor que emanaba del lugar.

El crimen ocurrió en el distrito Nueva Prosperina, considerado el más violento de Guayaquil. Con más de 300.000 habitantes, este sector registra 601 asesinatos en lo que va del año, cifra que representa cerca de una cuarta parte de todos los homicidios de la ciudad, según datos del Ministerio del Interior.

La brutal muerte de los tres adolescentes vuelve a evidenciar la profunda crisis de violencia que golpea a esta zona y a sus familias. Autoridades atribuyen esta escalada a la fragmentación de los grupos de crimen organizado y a las disputas territoriales por el control de sectores estratégicos, en un territorio donde la presencia estatal ha sido históricamente limitada.

Nueva Prosperina es clave para las organizaciones delictivas por su cercanía al puerto y a las rutas utilizadas para la exportación de drogas, un factor que ha convertido al sector en escenario recurrente de hechos violentos que siguen cobrando víctimas cada vez más jóvenes.

