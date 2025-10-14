Kendry Páez brilla con Estrasburgo y gana su primer premio individual en la Ligue 1

Kendry Páez marcó un gol clave ante París FC y fue figura del Racing de Estrasburgo, hoy tercero en la Ligue 1

Kendry Páez se ha ganado la titularidad en Estrasburgo.

Kendry Páez, joven promesa del fútbol ecuatoriano y actual mediocampista del Racing Club de Estrasburgo, fue elegido como el mejor jugador joven del mes de septiembre en la Ligue 1, tras imponerse en la votación organizada por la liga francesa.

Este galardón representa su primer reconocimiento individual desde su llegada al fútbol francés y confirma el gran momento que atraviesa en su carrera.

Un mes brillante con gol incluido ante París FC

Páez, que pertenece a Chelsea, pero se encuentra cedido a préstamo en Racing de Estrasburgo, tuvo un destacado desempeño durante el mes de septiembre, en el que fue pieza clave en el mediocampo de su equipo.

Kendry Páez ya registra un gol con Estrasburgo. EFE

En tres encuentros disputados, Páez no solo mostró su calidad técnica y visión de juego, sino que además anotó un gol decisivo en la victoria 3-2 frente a París FC, lo que consolidó su impacto en el esquema del equipo dirigido por Liam Rosenior.

Superó en la votación a Meïté y Tati

Su gran nivel en el terreno de juego le permitió imponerse en la votación ante otros talentos emergentes como Kader Meïté, de Stade Rennes, y Tylel Tati, de Nantes.

Con apenas 18 años, Kendry Páez continúa sumando méritos en su proceso de adaptación al fútbol del viejo continente.

Racing Club de Estrasburgo, protagonista inesperado en la Ligue 1

Su participación ha sido clave para que el Racing Club de Estrasburgo se ubique en la tercera posición de la tabla, con 15 puntos, consolidándose como una de las sorpresas del campeonato francés.

Kendry Páez gana el premio a '𝐋𝐚 𝐉𝐨𝐲𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐬' de septiembre en la Ligue 1 💎🇪🇨 @RCSA pic.twitter.com/PJJ4o2MCQ7 — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) October 14, 2025

