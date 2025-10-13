Universidad Católica eliminó a Independiente del Valle de la Copa Ecuador 2025

Universidad Católica venció 2-1 a Independiente del Valle y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Ecuador 2025

Universidad Católica es el primer clasificado a la semifinal de la Copa Ecuador 2025.

En un emocionante encuentro de los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025, Universidad Católica logró una victoria 2-1 sobre Independiente del Valle, asegurando así su pase a la semifinal del torneo ecuatoriano.

Independiente del Valle golpeó primero con gol de Michael Hoyos

Independiente del Valle sorprendió primero en el marcador gracias a un gol del delantero Michael Hoyos al minuto 18 del partido, quien definió con precisión tras un centro bajo enviado por el extremo derecho Jean Arroyo.

Este tanto puso a los Rayados del Valle en ventaja y parecía darles el control del partido, pero la reacción de Universidad Católica no se hizo esperar.

Mauricio Alonso lideró la remontada de Universidad Católica

La Chatoleí respondió de inmediato, equilibrando el marcador al minuto 32 con un gol del volante uruguayo Mauricio Alonso, quien definió de primera ante el portero Guido Villar.

El mismo Mauricio Alonso se convirtió en la figura del compromiso al anotar su segundo gol al minuto 38, esta vez con un potente remate desde larga distancia que dejó sin opciones al guardameta rival.

Con este resultado, Universidad Católica se impuso con autoridad y continúa en la carrera por ganar el título de la Copa Ecuador 2025.

¿Quién será su rival en semifinales?

Ahora, en la semifinal de la competencia, enfrentará al ganador de la llave entre Cuenca Juniors y 9 de Octubre, en busca de seguir avanzando hacia la gran final.

Este triunfo representa un paso fundamental para Universidad Católica, que busca consolidarse como uno de los protagonistas del torneo nacional.

