La empleada 2 es oficial: Sydney Sweeney volverá a la película

La película The housemaid (La empleada) tendrá una secuela tras el desempeño comercial registrado desde su estreno en diciembre de 2025. El nuevo proyecto ya recibió luz verde y estará basado en The housemaid’s secret, el segundo libro de la trilogía escrita por Freida McFadden. El inicio de la producción está previsto para este año.

El elenco confirmado para La empleada 2

Sydney Sweeney, quien interpretó a Millie en la primera entrega, volverá a encabezar el elenco. También está confirmado el regreso del director Paul Feig. El estudio Lionsgate respaldará nuevamente la producción.

“Es evidente, tanto por la taquilla global como por la reacción en redes sociales, que el público respondió de forma clara a la experiencia cinematográfica y quiere saber qué ocurre después”, señaló Adam Fogelson, presidente del grupo cinematográfico de Lionsgate, en un comunicado difundido por Variety.

Por su parte, Amanda Seyfried, quien participó en la primera película, adelantó que podría aparecer brevemente en la secuela. “Nadie ha dicho nada sobre la número dos, pero garantizo que habrá una número dos. Y casi garantizo que voy a tener un cameo pequeño, porque se trata de Syd trabajando para una nueva familia”, expresó la actriz en declaraciones previas.

Seyfried añadió que le interesa el desarrollo de los personajes secundarios y la continuidad de la historia: “Quiero ver cómo mantiene a Nina Winchester bajo control, porque volvería de inmediato”. La secuela se centrará en un nuevo entorno narrativo, siguiendo la línea del segundo libro, mientras amplía el universo presentado en la primera entrega.

