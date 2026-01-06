Fiscal de Venezuela afirma que Nicolás Maduro tiene inmunidad por ser presidente

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d).

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sostuvo este martes 6 de enero que la Constitución venezolana y el derecho internacional reconocen la inmunidad del presidente Nicolás Maduro, lo que impide que sea detenido o juzgado por tribunales extranjeros.

Durante un acto oficial ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, Saab afirmó que esta inmunidad no es un privilegio personal, sino un principio constitucional de alcance universal. En ese sentido, aseguró que Maduro no puede ser arrestado ni procesado fuera del país, incluso si se formulan acusaciones que calificó como fabricadas.

Venezuela denuncia agresión armada y llama a la unidad institucional

El titular del Ministerio Público también calificó como una agresión armada ilegal la operación militar ejecutada en territorio venezolano, al no contar con una declaración formal de guerra ni una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que —dijo— viola la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, describió la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, como una “extracción forzosa” equivalente a un secuestro internacional.

Desde el Parlamento, el diputado chavista Giusseppe Alessandrello llamó a la unidad y solidez institucional tras el ataque estadounidense y aseguró que el Legislativo trabajará para mantener la cohesión entre los poderes del Estado.

Estados Unidos ajusta la imputación contra Maduro

En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos modificó la imputación contra Maduro, eliminando gran parte de las referencias al Cartel de los Soles como organización narcotraficante estructurada, aunque mantiene los cargos por tráfico de drogas. Esta revisión contrasta con la acusación presentada en 2020, en la que se señalaba al mandatario como líder del presunto cartel.

Primera comparecencia de Maduro ante un tribunal en Nueva York

Maduro y Flores comparecieron por primera vez ante un tribunal federal en Nueva York, tras ser capturados en Caracas en un operativo militar ordenado por el presidente Donald Trump. El mandatario venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas, y afirmó que se considera un prisionero de guerra.

