Vota por Moisés Caicedo como el mejor jugador del arranque de Premier League 2025-26

El ecuatoriano Moisés Caicedo ha sido incluido entre los 11 mejores jugadores del inicio de la Premier League 2025-26

Moisés Caicedo es una de las figuras de Chelsea.

El volante ecuatoriano Moisés Caicedo ha tenido un arranque espectacular en la temporada 2025-26 de la Premier League, consolidándose como uno de los jugadores más destacados en las primeras siete jornadas del campeonato inglés.

Su nivel ha sido tan alto que ha sido incluido en la lista de los once futbolistas más sobresalientes del inicio de campaña, según anunció de forma oficial la organización del torneo.

El ecuatoriano brilla con Chelsea y conquista a los fanáticos del fútbol inglés



Gracias a su rendimiento sobresaliente, Caicedo figura ahora en una votación pública organizada por la propia Premier League, donde los fanáticos pueden elegir al mejor jugador del arranque de temporada.

Moisés Caicedo es una de los más votados por las personas. EFE

La encuesta se encuentra disponible en el sitio web oficial del torneo, y ya ha generado gran participación por parte de los seguidores del fútbol inglés alrededor del mundo.

Moisés Caicedo, entre los 11 mejores jugadores del inicio de la Premier League 2025-26

En esta destacada lista de 11 figuras también aparecen nombres de peso como Erling Haaland, Jack Grealish, Declan Rice, y otros talentos emergentes como Ryan Gravenberch, Mohammed Kudus, Robin Roefs, Jurrien Timber, Marc Guehi, Granit Xhaka y Antoine Semenyo, quien lidera la votación hasta el momento con un 31%.

Por su parte, Caicedo marcha en el segundo lugar con un 25% de apoyo, reflejando el impacto que ha tenido su juego tanto en defensa como en la construcción ofensiva de Chelsea.

Link para votar por Moisés Caicedo

El impacto de Caicedo en Chelsea: clave en defensa y construcción ofensiva

En esta temporada 2025-26 de la Premier League, Moisés Caicedo registra tres anotaciones en siete partidos disputados.

La precisión en los pases, la recuperación constante del balón y su liderazgo en el mediocampo han sido claves para que su nombre se posicione entre los mejores de la Premier League en este inicio de campaña 2025-26.

