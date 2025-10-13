Independiente del Valle vs Universidad Católica: Alineaciones, detalles y dónde ver

Independiente del Valle recibe a Universidad Católica este lunes 13 de octubre en los cuartos de final de Copa Ecuador 2025

Independiente del Valle enfrenta a Universidad Católica en la Copa Ecuador 2025.

Independiente del Valle recibe a Universidad Católica en los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025, en un duelo clave que se disputará este lunes 13 de octubre 2025, desde las 18:00 (hora local), en Ciudad Deportiva Independiente del Valle, en Quito.

Independiente del Valle busca seguir avanzando en la Copa Ecuador

Independiente del Valle llega a esta fase tras dejar en el camino a Imbabura, en los dieciseisavos de final, y a Gualaceo, en los octavos.

Por su parte, Universidad Católica hizo lo propio al eliminar a Río Aguarico y a Liga de Portoviejo, respectivamente.

Claudio Spinelli comandará el ataque de Independiente del Valle. EFE

Bajas importantes para IDV por convocatoria a la selección

El conjunto dirigido por Javier Rabanal contará con varios de sus jugadores estelares, como Junior Sornoza, Claudio Spinelli y el experimentado mediocampista Juan Cazares, quienes buscarán marcar la diferencia desde el inicio.

Sin embargo, IDV tendrá tres bajas sensibles: Darwin Guagua, Patrik Mercado y Jordi Alcívar, quienes están concentrados con la selección de Ecuador en la presente fecha FIFA.

Un duelo con sabor a final en Quito

En tanto, Universidad Católica también llega con lo mejor de su plantilla. El atacante Byron Palacios, goleador del equipo en el certamen, será una de las principales cartas ofensivas, acompañado por el uruguayo Mauricio Alonso.

Este choque entre Independiente del Valle y Universidad Católica por los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025 definirá a uno de los semifinalistas de la competencia.

Las alineaciones confirmadas de Independiente del Valle y Universidad Católica

¿Dónde y a qué hora se juega el IDV vs Universidad Católica?

El compromiso será transmitido en vivo a través de la señal de DSports, canal de televisión por suscripción, y por la plataforma de streaming DGO, para que los aficionados puedan seguir todas las acciones desde cualquier dispositivo.

