Cartas de lectores: El señor presidente se va de vacaciones por 18 días

Estos graves problemas del pueblo ecuatoriano al presidente no le importan y viaja fuera del país

El señor presidente no entendió el mensaje del país; debe reflexionar y trabajar en su beneficio como ofreció en campaña, pero hace lo contrario y deja al país a la deriva. En los hospitales del Gobierno y del IESS no hay medicinas para la salud de los pobres.

Esto ocurre en todo el país, pese a que existen recursos suficientes, ya que a trabajadores y empleados se les descuenta mensualmente de sus sueldos. Sin embargo, estos fondos son mal administrados por personas designadas por el presidente, a quien no le interesa la salud del trabajador.

Como ejemplo, en el hospital del IESS de Milagro no hay medicinas, ni especialistas; muchos pacientes son derivados a clínicas privadas, causando perjuicio económico. El equipo está dañado, no hay reactivos y los directores duran poco tiempo, dejando al hospital sin dirección efectiva.

La educación también está en crisis; sin una buena formación de niños y jóvenes un país no progresa. Se sigue una línea equivocada desde gobiernos anteriores y el actual presidente desconoce la realidad de nuestras escuelas y colegios.

Además, no hay seguridad para las familias ni los pequeños comerciantes, y la violencia aumenta cada día.

Estos graves problemas del pueblo ecuatoriano al presidente no le importan y viaja fuera del país, mientras los pobres siguen con hambre, mala salud y pésima educación.

¡Viva la patria!

