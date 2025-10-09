Copa Ecuador 2025: Así quedaron conformadas las llaves de los cuartos de final

Emelec superó a Leones del Norte por penales y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025

Emelec clasificó a los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025.

Emelec ha protagonizado una temporada irregular en este 2025, pero aún mantiene viva la ilusión de redimirse a través de la Copa Ecuador 2025, que se ha convertido en su única vía para rescatar el año y lograr un boleto al repechaje de la Copa Libertadores 2025.

Emelec, con altibajos en LigaPro, apuesta todo por la Copa Ecuador

El Bombillo avanzó a los cuartos de final de la competencia tras un sufrido duelo frente a Leones del Norte, al que venció por penales. El protagonista fue el arquero Pedro Ortiz, quien atajó uno de los disparos desde los doce pasos y permitió que los azules sigan en carrera.

“Estamos contentos por el resultado final, porque conseguimos pasar y porque el objetivo es meter a Emelec en un torneo internacional. No practicamos penales, pero tener a Pedro Ortiz en un gran nivel te da tranquilidad”, declaró el técnico Guillermo Duró.

Emelec enfrentará a Guayaquil City en los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025. Gustavo Guaman

Choque especial: Emelec enfrentará a Miller Bolaños y Guayaquil City

En los cuartos de final, Emelec se medirá ante Guayaquil City, líder de la Serie B, que apunta a volver a la élite del fútbol ecuatoriano. Este duelo tendrá un ingrediente especial: el enfrentamiento con Miller Bolaños, figura del equipo ciudadano y exreferente azul.

“La idea es llegar a la final. El torneo es difícil porque te enfrentas ante rivales que se quieren mostrar, que tienen grandes planteles. Es una motivación especial para muchos, incluidos nosotros que nos puede permitir clasificar a la Copa Libertadores", agregó Duró.

Así quedaron los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025

Además de Emelec y Guayaquil City, otros equipos ya instalados en cuartos son Deportivo Cuenca, Independiente del Valle y Universidad Católica, de la Serie A, así como 9 de Octubre, de la Serie B.

Cuenca Juniors, la revelación del torneo con ‘La Tuca’ Ordóñez

La sorpresa del torneo es Cuenca Juniors, club del Torneo de Ascenso de Azuay, que con el liderazgo del veterano Roberto ‘La Tuca’ Ordóñez se ganó un lugar entre los ocho mejores. Enfrentará a 9 de Octubre por el pase a semifinales.

Cuenca Juniors es la revelación de la Copa Ecuador 2025. API

El campeón obtendrá cupo a la Copa Libertadores 2026

El campeón de la Copa Ecuador 2025 no solo alzará el título, sino que también asegurará su cupo a la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Solo falta por definirse al ganador de la llave entre San Antonio y Liga de Quito, que tienen programado su choque para el jueves 9 de octubre de 2025, desde las 17:00.

Las llaves de los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025

Liga de Quito o San Antonio vs Deportivo Cuenca

Emelec vs Guayaquil City

Independiente del Valle vs Universidad Católica

Cuenca Júniors vs 9 de Octubre

Resultados de los octavos de final de la Copa Ecuador 2025

