Tabla de posiciones de LigaPro 2025: así quedaron los hexagonales tras la fecha 1

Independiente del Valle venció 3-0 a Barcelona SC en el arranque de los hexagonales de la LigaPro y se consolida en la cima

La LigaPro 2025 entró en su fase decisiva con el arranque de los hexagonales finales, y tras disputarse la fecha 1, los equipos ya comienzan a perfilar sus posibilidades en la lucha por el título y por los cupos internacionales.

Independiente del Valle arrasa en el Monumental y toma el mando

En el hexagonal final por el título, Independiente del Valle reafirmó su condición de favorito al golear 3-0 a Barcelona SC en el estadio Monumental.

Con esta contundente victoria, los Rayados del Valle se mantienen como líderes en solitario con 67 puntos, sacando una ventaja de 13 unidades sobre su más cercano perseguidor, el Ídolo del Astillero, que se quedó con 54 puntos.

Michael Hoyos marcó el primer tanto de Independiente del Valle. Freddy Rodriguez

Barcelona SC se complica en la lucha por el título

A pesar de la derrota, Barcelona SC conserva la segunda posición, aunque ve alejarse su principal objetivo: recortar distancias con el líder para pelear por el título.

Con nueve jornadas por delante, los dirigidos por el director técnico Ismael Rescalvo necesitarán una campaña perfecta y esperar tropiezos de Independiente para mantener sus aspiraciones.

Deportivo Cuenca pierde, pero mantiene el liderato del otro hexagonal

En el otro hexagonal, que otorga un cupo para la Copa Sudamericana 2026, Deportivo Cuenca se mantiene como líder, a pesar de caer en su visita a Emelec en esta primera jornada.

El conjunto morlaco, con 46 puntos, conserva el primer lugar, aunque ahora con una presión mayor, ya que otros clubes como los eléctricos, que sumaron 45 unidades, buscarán aprovechar cualquier tropiezo para escalar posiciones.

La tabla de posiciones de los hexagonales finales de la LigaPro 2025

Resultados de la fecha 1 de los hexagonales finales de la LigaPro 2025

