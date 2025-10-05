Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Barcelona SC
Barcelona SC perdió con Independiente del Valle.Freddy Rodriguez

Tabla de posiciones de LigaPro 2025: así quedaron los hexagonales tras la fecha 1

Independiente del Valle venció 3-0 a Barcelona SC en el arranque de los hexagonales de la LigaPro y se consolida en la cima

La LigaPro 2025 entró en su fase decisiva con el arranque de los hexagonales finales, y tras disputarse la fecha 1, los equipos ya comienzan a perfilar sus posibilidades en la lucha por el título y por los cupos internacionales.

Independiente del Valle arrasa en el Monumental y toma el mando

En el hexagonal final por el título, Independiente del Valle reafirmó su condición de favorito al golear 3-0 a Barcelona SC en el estadio Monumental.  

(Te invito a leer: Así quedó la tabla de LigaPro 2025 tras Barcelona SC vs Independiente del Valle)

Con esta contundente victoria, los Rayados del Valle se mantienen como líderes en solitario con 67 puntos, sacando una ventaja de 13 unidades sobre su más cercano perseguidor, el Ídolo del Astillero, que se quedó con 54 puntos.

Independiente del Valle
Michael Hoyos marcó el primer tanto de Independiente del Valle.Freddy Rodriguez

Barcelona SC se complica en la lucha por el título

A pesar de la derrota, Barcelona SC conserva la segunda posición, aunque ve alejarse su principal objetivo: recortar distancias con el líder para pelear por el título.  

Emelec

Emelec gana en medio de deudas salariales y se acerca a la Copa Sudamericana 2026

Leer más

Con nueve jornadas por delante, los dirigidos por el director técnico Ismael Rescalvo necesitarán una campaña perfecta y esperar tropiezos de Independiente para mantener sus aspiraciones.

Deportivo Cuenca pierde, pero mantiene el liderato del otro hexagonal

En el otro hexagonal, que otorga un cupo para la Copa Sudamericana 2026, Deportivo Cuenca se mantiene como líder, a pesar de caer en su visita a Emelec en esta primera jornada.  

El conjunto morlaco, con 46 puntos, conserva el primer lugar, aunque ahora con una presión mayor, ya que otros clubes como los eléctricos, que sumaron 45 unidades, buscarán aprovechar cualquier tropiezo para escalar posiciones.

La tabla de posiciones de los hexagonales finales de la LigaPro 2025

Resultados de la fecha 1 de los hexagonales finales de la LigaPro 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Barcelona SC se derrumba en Guayaquil: Las claves de la goleada ante Independiente

  2. Tabla de posiciones de LigaPro 2025: así quedaron los hexagonales tras la fecha 1

  3. Fiestas de Guayaquil: En carros alegóricos se resaltó la historia y el turismo

  4. Cezar Augusto: Su encuesta en redes sociales desata debate sobre el rol paterno

  5. Así quedó la tabla de LigaPro 2025 tras Barcelona SC vs Independiente del Valle

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  3. Sevilla vs. FC Barcelona: dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

  4. Así quedó la tabla de posiciones tras Emelec vs. Deportivo Cuenca | LigaPro 2025

  5. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

Te recomendamos