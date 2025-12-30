¿Qué equipos de Ecuador jugarán torneos internacionales en 2026?

Ecuador arranca su aventura 2026 con 8 equipos, repartidos entre Libertadores y Sudamericana, en busca de ser protagonistas

Ecuador volverá a mirar al mapa del continente con el pecho inflado y la ilusión bien amarrada. El 2026 abrirá sus torneos Conmebol con ocho equipos tricolores en escena, repartidos en dos frentes donde la historia pesa, la ambición empuja y el sueño vuelve a rodar.

Cuatro irán por la gloria eterna en la Copa Libertadores y cuatro buscarán hacerse fuertes en la Copa Sudamericana.

En Copa Libertadores, la primera bandera ecuatoriana que se clavará será la de Universidad Católica. El Trencito Azul arranca el 5 de febrero en Montevideo ante Juventud y definirá la serie el 12 en Quito. Es el primer latido internacional del país en el nuevo año, el primer examen sin red. Es el debutante absoluto de nuestro país.

La Chatoleí jugará Copa Libertadores 2026. KARINA DEFAS / EXPRESO

Barcelona juega ante Argentinos Jrs.

Beccacece sorprende al dar las gracias a Ecuador en una carta pública antes del 2026 Leer más

Luego aparece Barcelona SC, con su estadio Monumental encendido el miércoles 18 de febrero a las 19:30. Guayaquil será juez y parte antes de que la serie viaje, ocho días después, al estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires. Una prueba de carácter para los toreros, con historia pesada y presión sin excusas. Es la segunda fase previa de Libertadores.

Mientras tanto, Independiente del Valle y Liga de Quito observan desde la calma tensa. Ambos esperan el sorteo de grupos, sabiendo que ya conocen el camino largo, el desgaste y la obligación de competir como protagonistas.

Por Copa Sudamericana

En la Copa Sudamericana, Ecuador se mirará al espejo. Cuatro equipos, dos boletos y duelos a muerte en partidos únicos. Deportivo Cuenca recibirá a Libertad FC el 4 de marzo en el Alejandro Serrano Aguilar, mientras Orense y Macará chocarán el 5 de marzo en Machala. No hay mañana: el que gana avanza, el que pierde se queda.

Febrero marcará el inicio del viaje. Ecuador sabe lo que es tocar la gloria: Liga de Quito campeón de Libertadores, Liga e Independiente del Valle reyes de Sudamericana. El desafío ahora es repetir la historia… o escribir una mejor.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!