Emelec gana en medio de deudas salariales y se acerca a la Copa Sudamericana 2026

El técnico Guillermo Duró destacó la actitud de sus jugadores, que ganaron pese a que les adeudas sueldos

Guillermo Duró, técnico de Emelec, no escatimó en elogios para sus dirigidos, quienes, a pesar de las deudas salariales que arrastran desde hace varios meses, demostraron su compromiso con el equipo.

Emelec gana pese a las deudas: 3-1 ante Deportivo Cuenca

En medio de los problemas económicos, los jugadores del Bombillo lograron un valioso triunfo por 3-1 ante Deportivo Cuenca, en el inicio del hexagonal final que otorga un cupo para la Copa Sudamericana 2026.

(Te invito a leer: Barcelona SC vs Independiente del Valle: Alineaciones, detalles y cómo ver | LigaPro)

“La entrega del grupo fue fundamental. Sacamos adelante un partido difícil. Estoy muy contento por la respuesta del equipo a pesar de los problemas. Estamos a un punto del rival directo en este hexagonal”, declaró Duró tras el encuentro, en el que su equipo sumó 45 puntos, uno menos que el líder, el Expreso Austral (46).

Emelec quedó a un punto de distancia del líder Deportivo Cuenca. API

El video de protesta: jugadores denuncian sueldos impagos

La victoria estuvo precedida por una tensa situación institucional. La mañana del jueves 2 de octubre de 2025, los jugadores, liderados por Luis Fernando León, difundieron un video en el que revelaron que la directiva mantiene deudas salariales que van desde los tres hasta los ocho meses, motivo por el cual decidieron no entrenar ese día.

Aída Tomorrow revela que Mbappé le envió una misteriosa foto por redes sociales Leer más

Aunque el viernes 3 de octubre de 2025 retomaron las prácticas, tras mantener una conversación con el presidente del club, Jorge Guzmán, en el polideportivo de Los Samanes, al norte de Guayaquil, el grupo decidió no concentrar para el duelo frente a los morlacos.

“Hay que tratar de tenerlos motivados y separar la parte económica de la deportiva. Pero lo importante es que el jugador, cuando entra a la cancha, se olvida de todo. Veremos cómo se encamina la semana y vamos resolviendo día a día”, explicó Duró.

Duró destaca la entrega del grupo en medio de la crisis

El estratega argentino también destacó el profesionalismo de sus futbolistas: “Al jugador no puedo decirle nada porque se entrena al 100% y saca los resultados. Hay que entender que, de alguna manera, se tienen que hacer sentir. Debemos encontrar un punto para que todos estemos contentos”.

Con este triunfo, Emelec inicia con buen pie su camino hacia la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, en medio de un clima institucional incierto. Su próximo rival será Aucas.

La tabla de posiciones de la LigaPro 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!