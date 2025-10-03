Aída Tomorrow revela que Mbappé le envió una misteriosa foto por redes sociales

La modelo Aída Tomorrow sorprendió al contar su interacción con Kylian Mbappé y otros futbolistas en redes

Aída Tomorrow, modelo española y creadora de contenido en OnlyFans, ha causado revuelo tras revelar que la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, le escribió de forma privada por redes sociales e incluso le envió una sugerente fotografía que posteriormente la eliminó.

Aída Tomorrow rompe el silencio sobre sus mensajes con futbolistas

En una entrevista con el músico y entrevistador Mowlihawk, conocido por sus charlas a bordo de un auto, Aída sorprendió al contar detalles sobre su interacción con varias figuras del fútbol europeo, entre ellas, el delantero francés.

(Te invito a leer: Moisés Caicedo es elegido el mejor jugador del mes de septiembre en Chelsea)

"Los jugadores son los típicos que te escriben, y si no les contestas, borran el mensaje”, asegura sobre el modus operandi de los jugadores cuando le han escrito por sus redes sociales.

Aída Tomorrow es creadora de contenido en redes sociales y OnlyFans. Aída Tomorrow

Y agregó: “Mbappé, por ejemplo. Me envió a mí una foto bomba y al día siguiente lo había eliminado. La captura la tendré por ahí porque fue hace un año y medio, cuando recién llegó a Real Madrid", dijo durante la charla.

Programación de la fecha 1 de los hexagonales finales de la LigaPro 2025 Leer más

Conversaciones con jugadores del Barça: mensajes privados sin dejar rastro

Además del astro de los Merengues, Aída también reveló haber conversado con jugadores del FC Barcelona. Según contó, han intentado entablar relaciones por mensajes privados, aunque siempre con discreción.

“He hablado también con jugadores del Barça, conversaciones fluidas, pero nunca te siguen en las redes sociales para no dejar rastro", afirmó la modelo, quien además aseguró no ser fanática del fútbol ni conocer demasiado sobre el deporte.

Kylian Mbappé es la estrella de Real Madrid. Pavel Mikheyev

TikTok viraliza las revelaciones de la modelo de OnlyFans

Estas confesiones no tardaron en viralizarse, especialmente en TikTok, donde Aída Tomorrow cuenta con miles de seguidores y suele compartir contenido sobre su día a día y su experiencia en plataformas como OnlyFans.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!