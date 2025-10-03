Programación de la fecha 1 de los hexagonales finales de la LigaPro 2025
La LigaPro 2025 entra en su fase decisiva con el arranque de los hexagonales finales este 4 y 5 de octubre
La emoción del fútbol ecuatoriano se intensifica con el arranque de los hexagonales finales de la LigaPro 2025, que se disputarán entre el sábado 4 y el domingo 5 de octubre de 2025.
Esta etapa decisiva definirá al campeón nacional, en el primer grupo, y al equipo que se quedará con el último cupo a la Copa Sudamericana 2026, en el segundo grupo.
Independiente del Valle parte con ventaja en el hexagonal por el título
En el hexagonal por el título, Independiente del Valle parte como gran favorito. El equipo de Sangolquí llega como líder absoluto con 64 puntos, sacando una ventaja de 10 unidades sobre su más cercano perseguidor, Barcelona SC, que suma 54 puntos.
Un dato clave para esta fase es que los clubes mantienen los puntos acumulados en la etapa regular, lo que otorga una ventaja considerable a los del Valle.
Barcelona SC, obligado a sumar en casa ante el puntero
El calendario quiso que el plato fuerte de esta primera jornada sea justamente el duelo entre estos dos gigantes: Independiente del Valle visitará a Barcelona SC en un partido que puede marcar el rumbo del hexagonal.
Si los toreros logran recortar distancias, la lucha por el título se mantendrá abierta; en cambio, si los negriazules suman, podrían empezar a encaminar una consagración anticipada.
Deportivo Cuenca visita a Emelec en un duelo directo por el liderato
Por otro lado, en el hexagonal por un cupo a la Copa Sudamericana 2026, la competencia está más ajustada. Deportivo Cuenca, con 46 unidades, lidera la tabla, seguido muy de cerca por Emelec, que suma 42 puntos.
Al igual que en el grupo por el campeonato, la programación de esta primera fecha enfrenta al puntero contra su inmediato perseguidor: Deportivo Cuenca visitará a Emelec.
Programación de la fecha 1 del hexagonal por el título
- Universidad Católica vs Liga de Quito / Olímpico Atahualpa / 19:00 / 4 de octubre
- Libertad vs Orense / Reina del Cisne / 14:30 / 5 de octubre
- Barcelona vs Independiente del Valle / Monumental / 17:30 / 5 de octubre
Programación de la fecha 1 del hexagonal por un cupo internacional
- Delfín vs El Nacional / Jocay / 14:00 / 4 de octubre
- Emelec vs Deportivo Cuenca / George Capwell / 16:30 / 4 de octubre
- Macará vs Aucas / Bellavista / 12:00 / 4 de octubre
La tabla de posiciones de los hexagonales
