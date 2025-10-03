Programación de la fecha 1 de los hexagonales finales de la LigaPro 2025

La LigaPro 2025 entra en su fase decisiva con el arranque de los hexagonales finales este 4 y 5 de octubre

Barcelona SC recibe a Independiente del Valle en la fecha 1 del hexagonal final.

La emoción del fútbol ecuatoriano se intensifica con el arranque de los hexagonales finales de la LigaPro 2025, que se disputarán entre el sábado 4 y el domingo 5 de octubre de 2025.

Esta etapa decisiva definirá al campeón nacional, en el primer grupo, y al equipo que se quedará con el último cupo a la Copa Sudamericana 2026, en el segundo grupo.

Independiente del Valle parte con ventaja en el hexagonal por el título

En el hexagonal por el título, Independiente del Valle parte como gran favorito. El equipo de Sangolquí llega como líder absoluto con 64 puntos, sacando una ventaja de 10 unidades sobre su más cercano perseguidor, Barcelona SC, que suma 54 puntos.

Barcelona SC está a 10 puntos de distancia del líder Independiente del Valle. FREDDY RODRIGUEZ

Un dato clave para esta fase es que los clubes mantienen los puntos acumulados en la etapa regular, lo que otorga una ventaja considerable a los del Valle.

Barcelona SC, obligado a sumar en casa ante el puntero

El calendario quiso que el plato fuerte de esta primera jornada sea justamente el duelo entre estos dos gigantes: Independiente del Valle visitará a Barcelona SC en un partido que puede marcar el rumbo del hexagonal.

Si los toreros logran recortar distancias, la lucha por el título se mantendrá abierta; en cambio, si los negriazules suman, podrían empezar a encaminar una consagración anticipada.

Deportivo Cuenca visita a Emelec en un duelo directo por el liderato

Por otro lado, en el hexagonal por un cupo a la Copa Sudamericana 2026, la competencia está más ajustada. Deportivo Cuenca, con 46 unidades, lidera la tabla, seguido muy de cerca por Emelec, que suma 42 puntos.

Emelec está segundo en el hexagonal por un cupo internacional. api

Al igual que en el grupo por el campeonato, la programación de esta primera fecha enfrenta al puntero contra su inmediato perseguidor: Deportivo Cuenca visitará a Emelec.

Programación de la fecha 1 del hexagonal por el título

Universidad Católica vs Liga de Quito / Olímpico Atahualpa / 19:00 / 4 de octubre

Libertad vs Orense / Reina del Cisne / 14:30 / 5 de octubre

Barcelona vs Independiente del Valle / Monumental / 17:30 / 5 de octubre

Programación de la fecha 1 del hexagonal por un cupo internacional

Delfín vs El Nacional / Jocay / 14:00 / 4 de octubre

Emelec vs Deportivo Cuenca / George Capwell / 16:30 / 4 de octubre

Macará vs Aucas / Bellavista / 12:00 / 4 de octubre

La tabla de posiciones de los hexagonales

