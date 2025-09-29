LigaPro 2025: Todo lo que debes saber de los hexagonales y cuadrangular final

Con 64 puntos, Independiente del Valle inicia el hexagonal final de LigaPro como líder y principal candidato al título 2025

Independiente del Valle y Barcelona SC se enfrentarán en la primera fecha del hexagonal final de la LigaPro 2025.

Independiente del Valle parte como firme favorito para llevarse el título de campeón de la LigaPro 2025, gracias a su destacada campaña en la fase regular y a la ventaja de puntos con la que iniciará el hexagonal final del campeonato ecuatoriano.

Independiente del Valle lidera con autoridad y va por el título

Los Rayados del Valle finalizaron como líderes de la tabla de posiciones, con 64 puntos, en la fase inicial, lo que les permite comenzar la fase decisiva con una ventaja de 10 unidades sobre su más cercano perseguidor, Barcelona SC, que acumuló 54 puntos.

Este rendimiento no solo los consolida como los principales candidatos al título nacional, sino que también le aseguró la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El equipo dirigido por el director técnico Javier Rabanal ha mostrado solidez a lo largo de esta temporada 2025, y parte con la ventaja de haber sido superior a los toreros en los enfrentamientos directos: golearon 4-0 como visitantes y empataron 1-1 en condición de local.

Barcelona SC, obligado a remontar en el hexagonal final

Esto deja a Barcelona SC con una tarea complicada: recortar esos 10 puntos en las 10 fechas del hexagonal final, que se disputará bajo el formato de todos contra todos, si quiere evitar que Independiente del Valle se corone nuevamente campeón.

Los otros candidatos: Liga, Católica, Orense y Libertad buscan dar el golpe

Además del Ídolo del Astillero, el grupo lo completan Liga de Quito (51), Universidad Católica (49), Orense (47) y Libertad (46), clubes que aún mantienen opciones matemáticas de alcanzar el título, aunque sus objetivos más cercanos apuntan a asegurar la clasificación a los torneos de la Conmebol.

En esta fase se repartirán dos boletos a la Copa Libertadores (para el 1.º y 2.º) y tres de los cuatro cupos para la Copa Sudamericana (para el 3.º, 4.º y 5.º). Uno de los seis equipos se quedará sin premio internacional.

Segundo hexagonal: seis equipos por un cupo a la Sudamericana

Por su parte, el segundo hexagonal lo integran Deportivo Cuenca (46), Emelec (42), Aucas (41), Macará (38), El Nacional (34) y Delfín (31), quienes lucharán por el último cupo disponible para la Sudamericana.

Cuadrangular del descenso: cuatro clubes en la cuerda floja

Finalmente, Técnico Universitario (28), Vinotinto (27), Mushuc Runa (27) y Manta (26) disputarán el cuadrangular del descenso, en el que se definirán los dos equipos que perderán la categoría.

La tabla de posiciones de los hexagonales y cuadrangular final

