Kiara Rodríguez tricampeona mundial: oro en 100 metros T46/47 en Nueva Delhi

La velocista Kiara Rodríguez ganó el oro en Nueva Delhi y se convirtió en tricampeona mundial en los 100 metros planos T46/47

La velocista ecuatoriana Kiara Rodríguez ha vuelto a dejar una marca imborrable en la historia del deporte de Ecuador, al conquistar la medalla de oro y consagrarse tricampeona mundial en los 100 metros planos T46/47 en el Campeonato Mundial de Para atletismo que se celebra en Nueva Delhi.

Un tiempo de oro: 11,97 segundos para hacer historia

La jornada de este lunes 29 de septiembre de 2025 quedará grabada en la memoria del deporte nacional. La guayaquileña, de apenas 22 años, demostró una vez más por qué es considerada una de las mejores del mundo en su categoría y la disciplina.

En una final que estuvo disputada, Kiara Rodríguez exhibió su potencia y jerarquía al cruzar la meta con un tiempo impresionante de 11,97 segundos. Este registro le aseguró la presea dorada y el tricampeonato mundial.

¡La mejor del mundo!



La tricolor @kiaraRodriguezE se proclamó tricampeona mundial al obtener medalla de 🥇en la final de los 100mts planos T46/47 durante el Campeonato Mundial de Para atletismo de #NewDelhi2025 al establecer un tiempo de 11,97 segundos. 🇪🇨💪#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/0IjZNgaohx — Viceministerio del Deporte 🇪🇨 (@DeporteEc) September 29, 2025

París, Kobe y Nueva Delhi: un triplete inolvidable

Con esta victoria, la velocista ecuatoriana sella un triplete histórico en su corta carrera deportiva. Ya había subido a lo más alto del podio en los mundiales de París 2023 y Kobe 2024, y ahora añade el título de Nueva Delhi 2025 a su palmarés.

"Ecuador, país que tiene a las mujeres más fuertes y veloces del mundo", con est5e mensaje felicitó el Viceministerio del Deporte a Kiara Rodríguez.

