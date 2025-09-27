Piero Hincapié: de defensa a modelo, la nueva faceta que le da el Arsenal tras lesión

Las cámaras de Londres no enfocan solo a los goles, también al glamour. Y ahí, en medio de luces y sonrisas, apareció Piero Hincapié, el defensa ecuatoriano que aún no debuta en la Premier League, pero ya se estrenó en una pasarela inesperada: la de modelo del Arsenal.

El tricolor fue protagonista del video “The Last Days of Highbury Collection, de Google Pixel”, donde cambió las canilleras por chaquetas y dejó a más de uno con la boca abierta.

En vídeo quedó todo grabado lo de Piero Hincapié

Recibió comentarios después de modelar

En redes, el show no se hizo esperar. Apenas el club publicó las imágenes, los comentarios cayeron como lluvia. “¡Suelten a la bestia, que es jugador y no maniquí!”, escribieron unos. Otros fueron más directos: “¿Pagaron millones para ponerlo a modelar?”. Incluso desde Alemania recordaron sus tiempos en el Bayer Leverkusen: “Mejor lo dejaban aquí, en vez de vestirlo de escaparate”.

La realidad es que Piero no se esconde de la cancha por gusto. Una lesión en la ingle lo dejó parado justo cuando se esperaba su estreno en la liga inglesa. Alcanzó a sumar minutos en la Champions ante el Athletic Club, pero enseguida apareció la dolencia que lo tiene entre algodones. Mikel Arteta, entrenador de los Gunners, confirmó: “Es una lesión corta, veremos la próxima semana cómo evoluciona”.

Piero Hincapié alcanzó a salir en cancha cerca del cierre. Cortesía

Mientras tanto, en Ecuador las fotos se convirtieron en stickers de WhatsApp, memes. Sin embargo, la ilusión verdadera es verlo donde corresponde: con los zapatos bien puestos y sudando la camiseta contra los delanteros top de Europa.

Porque sí, el modelaje vende, pero los hinchas lo compraron para otra cosa: marcar, anticipar y brillar en el césped. El Arsenal ya lo mostró en la pasarela; ahora la afición clama que lo suelten en la cancha.

