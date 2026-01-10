Barrios de Guayaquil miran el 2026 con sueños de cambios: esto piden sus líderes

Vecinos de sectores del norte y sur de la ciudad están a la espera de que los escenarios de sus zonas cambien de rumbo

Un parque de la etapa 11 de la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil, lleva más de 40 años a la espera de una reparación integral.

Con el inicio de 2026, en los barrios de Guayaquil se renueva la expectativa de que las promesas pendientes finalmente se traduzcan en obras y que los espacios comunitarios recuperen el dinamismo que los vecinos anhelan desde hace años.

En diálogos con EXPRESO, dirigentes barriales de distintos sectores coinciden en la visión de que este puede ser un año clave para fortalecer la presencia de las autoridades, concretar soluciones y planificar una ciudad que priorice la convivencia.

Las solicitudes más frecuentes apuntan al refuerzo de la seguridad, la recuperación de parques, la culminación de proyectos ofrecidos y un mejor uso de la infraestructura existente.

Por ejemplo, en la Alborada, uno de los sectores más tradicionales del norte de Guayaquil, el parque de la 11.ª etapa concentra la esperanza de una intervención largamente esperada. Para sus moradores, 2026 se perfila como una nueva oportunidad para saldar una deuda histórica.

“Este parque lleva más de 40 años sin recibir una intervención integral. Desde 2018 hemos solicitado ayuda a las autoridades. Ya han pasado dos alcaldes y no hay respuesta”, señala Galo Ruiz, líder barrial, mientras muestra más de 15 oficios ingresados al Municipio.

Aun así, mantiene la expectativa: “Ojalá este sea el año en que por fin respondan con acciones y no solo con ofrecimientos”.

Un sentimiento similar se vive en la ciudadela Sagrada Familia, también al norte de la ciudad. Allí, los vecinos confían en que este sea el año en que se atiendan necesidades básicas, como la reparación de aceras que, según indican, llevan más de 60 años sin mantenimiento.

“Es un pedido histórico. Queremos que en este 2026 sí se atienda”, dice Luis Gando, dirigente del sector, con optimismo.

En Mucho Lote 2 y en el barrio Centenario, las expectativas están puestas en la continuidad de obras ya anunciadas. En el primero de estos dos sectores mencionados, el proyecto del malecón lineal avanzó parcialmente y los moradores esperan que en 2026 se complete.

“Ofrecieron una obra completa, pero se entregó solo una parte. Esperamos que ahora se continúe con la segunda fase”, expresa Luis Antonio Tomalá, seguro de que el proceso aún puede retomarse.

En el Centenario, la atención se centra en la seguridad. Sigue pendiente la Estación de Acción Segura (EAS) cuya habilitación fue anunciada para octubre pasado, pero los vecinos mantienen la expectativa de una pronta entrega.

“Nos dijeron que la entregarían a inicios de enero. Seguimos esperando. La seguridad no puede seguir postergándose”, alerta Juan Acosta, dirigente del sector, confiado en que el ofrecimiento se concrete.

En este parque se construyó la EAS de barrio Centenario, que aún no se habilita

La iluminación pública es otro tema que los barrios esperan ver resuelto este año. En el Centenario y en la ciudadela 9 de Octubre, los vecinos consideran que mejorar el alumbrado no solo incrementará la seguridad, sino que permitirá reactivar la vida comunitaria.

“No solo queremos promesas, pedimos presencia, respeto y soluciones concretas. Hoy el parque junto a la Unidad Educativa Baltasara (Calderón de Rocafuerte) está completamente a oscuras y eso ahuyenta a los vecinos”, lamenta Ivonne Pinzón, convencida de que una intervención oportuna puede cambiar esta realidad.

También en el sur de la ciudad, sobre la avenida 25 de Julio, a la altura de los puentes que conectan con la Perimetral, los moradores recuerdan con nostalgia una pileta que alguna vez fue un atractivo urbano. Aunque hoy luce deteriorada, consideran que su recuperación podría devolverle valor al entorno y convertirse nuevamente en un punto de encuentro.

Esta es la pileta que permanece desactivada en este punto del sur de la ciudad

A pocos metros de allí, en la ciudadela Coviem, los pedidos se enfocan en aprovechar mejor las infraestructuras que ya existen.

El parque Los Cuatro Niños de Las Malvinas, recientemente renombrado así, es visto como un espacio con gran potencial para fortalecer la convivencia.

“Es un espacio enorme y atractivo, pero sin actividades constantes. Podrían organizar ferias y eventos recreativos que fortalezcan la convivencia, como ocurre en el parque Samanes”, propone María Arosemena, con la mirada puesta en un uso más activo del lugar.

El parque de la Coviem fue rebautizado por la Alcaldía como el de Los Cuatro Niños de Las Malvinas

En esa misma zona, los vecinos asimismo esperan que el mercado Huancavilca recupere su función original. Aunque actualmente se utiliza como bodega, consideran que su reapertura como mercado podría dinamizar la economía local.

“Es un elefante blanco. Desde la pandemia se usa como bodega y no como mercado. Eso perjudica al sector y a su economía”, menciona Arosemena, quien pide que se reoriente su uso.

Así se encuentran las instalaciones de lo que era el mercado Huancavilca, en el sur de Guayaquil. CARLOS KLINGER

Para el consultor político Fernando Alburquerque, estas demandas representan una oportunidad para fortalecer el tejido social de la ciudad.

“Guayaquil, especialmente en el sur, tiene un enorme potencial. Con más trabajo y gestión, estos sectores pueden revitalizarse. El reto para 2026 es que las promesas se cumplan y que las autoridades y los líderes comunitarios trabajen de la mano por el bienestar colectivo”, anhela.

Así, 2026 arranca en los barrios de Guayaquil con expectativas claras, un ánimo renovado y la confianza de que con diálogo, gestión y compromiso, los parques, las calles y los espacios públicos vuelvan a ser escenarios de encuentro, seguridad y vida comunitaria.

Esto es lo que piden líderes barriales, consultados por EXPRESO, a las autoridades en este 2026:

