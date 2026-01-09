Contribución Especial de Mejoras en Guayaquil: Pago que dista de obras y no satisface

Transparentar la información se sugiere para evitar confusión entre contribuyentes, quienes cuestionan los montos

Sectores como Mapasingue, en el noroeste de Guayaquil, llevan años esperando que se reparen los baches de avenidas como Enrique Ortega Moreira.

Confusión, enojo y molestia. Son los sentimientos que comparten ciudadanos en estos días, tras la primera semana de cobro de impuestos prediales. El motivo es el pago de algo que lleva las mismas siglas de esas sensaciones: la Contribución Especial de Mejoras (CEM).

Los guayaquileños conviven con ella hace más de 26 años, cuando el entonces Concejo cantonal aprobó la ordenanza que estableció este tributo por la realización de obra pública.

Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías, así como la ejecución de aceras, mercados, plazas y parques, se incluyeron en la normativa. En 2023, el actual Concejo emitió la ordenanza para recuperar la inversión de la obra pública realizada entre 2015 y 2022.

Sentado en una banca, afuera del Municipio, Walter Solórzano revisaba preocupado los valores que pocos minutos antes le habían dado: 356 dólares por la CEM, desde 2024.

“Pensaba que era alguna multa por (mala disposición de) basura, que me pusieron, porque a veces la gente de atrás (de su vivienda) nos saca la basura y la pone delante de mi casa”, comentaba este residente de la ciudadela La Alborada, en el norte.

Su sector está incluido entre los que pagan de 1 a 10 dólares, según la distribución de 15 Zonas Homogéneas que se dispuso en la ordenanza de 2023. Por eso, a Solórzano le extrañaba que le cobren un valor superior. “No he recibido información al respecto, pero ya no hay otra porque no hay con quién hablar, sino que hay que pagar”, dijo.

El valor era lo de menos para Carlos Perero, quien calificó al cobro de “absurdo e incorrecto”. Este adulto mayor, que vive hace más de 20 años en el suburbio, donde el pago tampoco supera los 10 dólares, afirma que “allá no hay obras”.

Las CEM se establecen en la Constitución y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Es un golpe a la economía, dicen los usuarios

Usamos el décimo para pagar. Es una responsabilidad que nos ha afectado a la economía. Cristhel Sánchez Residente de Los Ceibos

Con él coincidió Victoria Morales, también residente del suburbio hace cuatro décadas. “El año pasado que pagué me dijeron que era por mejoras, se supone que es para mejorar y arreglar las calles, pero nunca las arreglan”, sostuvo la mujer.

La Municipalidad sostiene que el pago de 72 % de predios no supera los $20. Los demás cancelarán hasta $300, en base al avalúo de la propiedad.

Cristhel Sánchez pertenece a ese 28 % restante, que paga más y que pertenece a zonas como Puerto Santa Ana, Urdesa y Los Ceibos. Ella, residente de ésta última ciudadela, reclama porque además de las CEM de entre 2015 y 2022, también paga las que van de 2000 a 2014.

En su sector se cambiaron las luminarias, durante la administración de Jaime Nebot, pero “todo el tiempo se están dañando”, es su reclamo.

Comenta que se ha cansado de solicitar su reparación, mientras paga por las prometidas mejoras, para lo que tuvo que destinar el décimo tercer sueldo y así evitar multas.

Contribuyentes revisando los comprobantes de pago para entender qué tipo de valores les cobraron, es una escena recurrente en estos días, afuera del Municipio de Guayaquil. MIGUEL CANALES

Le sugirieron reclamar ante la Defensoría del Pueblo, pero Sánchez desconfía de que algún proceso pueda revertir o modificar los valores ya establecidos.

Maritza Carvajal, quien reside en Urdesa, cree que se debería acudir a esa entidad “para que hagan algo, porque deberían dejar insubsistente este cobro de valores que duplica el valor del impuesto predial”.

En su caso, paga $148 por impuestos prediales y el mismo valor por las CEM de 2015 a 2022. Además, cancela $30 por las CEM de 2000 a 2014.

“Entre 2024 y 2026 casi que tengo que pagar $500 de contribución. En esta crisis económica me golpea muchísimo”, dijo Carvajal, quien considera “inapropiado” que se cancelen valores elevados, “como que el ciudadano tuviera unos ingresos millonarios y cuantiosos que le permitan financiar todos los impuestos que exigen tanto el Gobierno central como los gobiernos seccionales”, cuestionó.

Las obras de regeneración urbana en la avenida Víctor Emilio Estrada, en Urdesa, fueron inauguradas en 2017. Las CEM que se cobran ahora corresponden a trabajos ejecutados entre 2015 y 2022. FRANCISCO FLORES

Valores de las CEM no han subido, afirma concejala

La concejala Emily Vera descarta que los valores hayan aumentado y asegura que lo que han existido son casos de contribuyentes a los que se les acumularon los pagos por falta de información o de dinero.

Lo única forma de saber qué tipo de obras se hicieron en cada sector es acercándose a reclamar en la ventanilla universal del Municipio, según explicó.

“Lo que hicimos fue dividir a Guayaquil en zonas homogéneas. Voy a imaginar que vivo en la cooperativa María Paidal, de Monte Sinaí (noroeste), y allí en esa cooperativa yo no vi nada (de obras). Puede pasar. Pero como tienes un polígono de Zona Homogénea, en este polígono ¿cuántas obras llegaron o no llegaron? Con las pocas quizás que llegaron, su promedio de pagar (la CEM) es de 1 centavo a 3 dólares”, detalló Vera.

“Porque entiendo que la gente también está viendo lo que pasó en la peatonal o en el barrio, pero realmente (el cobro) responde a la zona de influencia de esa Zona Homogénea”, insistó la concejala.

Ciudadanía pide transparencia en el cobro

Lo que se exige es transparencia a la autoridad para que la gente sienta satisfacción al pagar la contribución. Gelacio Mora Colectivo Tejido Social Guayaquil

Estos cálculos, fácilmente manejables para los técnicos, pueden resultar complejos para la ciudadanía, que merece un detalle claro sobre qué obras ameritan este pago adicional a los impuestos prediales. Así lo considera Gelacio Mora, del colectivo Tejido Social Guayaquil.

“Ha faltado por parte de las autoridades municipales la difusión necesaria en los medios de comunicación para ilustrar a la gente en qué consiste la famosa contribución especial que se ha venido cobrando desde las administraciones socialcristianas, se paralizó en la época de la pandemia y que se vuelve a poner con la administración de Aquiles Álvarez”, resumió.

“La gestión pública exige transparencia”, sostiene Mora, quien cree que debería utilizarse medios tecnológicos, como los mensajes de texto, para llegar a los contribuyentes con el detalle de lo que está pagando.

“Cuando uno explica cuál es la razón y cuáles son los rubros que corresponde pagar, la gente lo hace con gusto, pero donde existe transparencia”, asevera.

Para Carvajal, la transparencia debió ser antes de aplicar la medida. “De qué nos sirve que nos den las explicaciones si ya nos dieron el garrotazo”.

Esa nitidez en las cuentas es lo que la ciudadanía espera, para saber si su pago se volvió obras o solo quedó en malestar.

