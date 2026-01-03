Urdenor se estanca en zanja de abandono y olvido: así se propone reactivar la zona

En los puentes del canal se han colocado estructuras metálicas que impiden una adecuada movilidad peatonal

Este espacio, que delimita a Urdenor 1 de la sexta etapa de La Alborada, combina una deficiente infraestructura peatonal y contaminación. Se pide habilitar un terreno municipal.

Como si se tratara de una carrera de obstáculos, la mujer intentaba que la silla de ruedas en la que trasladaba a un ciudadano, atravesara los tubos colocados en la mitad del puente.

Lo que busca ser una medida disuasoria para el paso de motos en el viaducto peatonal se ha convertido en un bloqueo para quienes intentan circular entre la ciudadela Urdenor 1 y la sexta etapa de la Alborada.

Se trata de estructuras metálicas colocadas en ambos puentes peatonales, cuyas estructuras se encuentran oxidadas, rotas y despintadas.

Las barandas de los puentes peatonales están en mal estado. Además, se han colocado estructuras metálicas que complican el paso de peatones. FRANCISCO FLORES

No hay presencia de sombra. Eso no invita a sentarse o a caminar por ahí, porque hay bastante espacio abierto".

Dylan Freire Estudiante de Arquitectura

Debajo, el agua contaminada refleja un problema que persiste desde hace años, tal como ha recogido EXPRESO. Esta vez llegaron nuevas quejas, pero también propuestas de solución a la Redacción de este medio. ¿El objetivo? Que las autoridades escuchen al ciudadano y finalmente opten por mejorar el entorno.

“La zanja que pone en jaque a dos vecindarios del norte”, tituló este medio en 2018, advirtiendo que no era la primera vez que se registraba esta queja ciudadana por los malos olores.

En ese entonces, se solicitaba un ducto cajón que ocultara el canal, pero la propuesta fue descartada por Interagua, mientras el personal municipal ofrecía inspecciones. Incluso, dirigentes barriales se reunieron en 2021 con el entonces concejal Jorge Rodríguez, quien aseguró que se tomarían acciones.

Sin embargo, los ofrecimientos se quedaron en eso. A estos problemas se suma el descuido de las camineras que rodean la zanja, utilizadas por los residentes para ejercitarse. Pero no hay un atractivo que motive a la ciudadanía a aprovechar el espacio.

“He visto que la gente sale a hacer deporte, a trotar, a pasear a su perro al lado de una zanja llena de basura y de malos olores. Se ha normalizado. Parece que convivir con una zanja así es algo habitual”, reclama Nelson Mena, vecino de Urdenor.

“Vienen tres veces al año a cortar la maleza y a decir que con eso ya han recuperado el espacio”, agrega, refiriéndose a los trabajos realizados en un terreno colindante con el canal.

“Propiedad del Municipio. Toda invasión será desalojada”, advierte un letrero colocado por la administración de Cynthia Viteri, en un espacio donde también hay bancas deterioradas y una estructura abandonada.

En el terreno queda un letrero de la administración municipal pasada y lo que en algún momento fue una estructura utilizable. FRANCISCO FLORES

En el terreno quedan bancas y estructuras de lo que algún día fue un espacio de recreación entre Urdenor y La Alborada. FRANCISCO FLORES

Para Dylan Freire, estudiante de Arquitectura que visitaba la zona como parte de un trabajo académico, ese terreno podría aprovecharse para asentar un parque con canchas o plazoletas que hagan atractivo el lugar.

Con la cercanía del invierno y el riesgo de que el canal se desborde, esta zona sigue esperando que se cumplan las promesas realizadas.

El terreno municipal abandonado está junto al canal que delimita entre Urdenor 1 y la sexta etapa de La Alborada

Lo que se ha convertido en un espacio público abandonado, con bloqueos peatonales en sus puentes, puede transformarse en una zona integradora.

Así lo cree el arquitecto Ariel Tipán, quien propone la implementación de un parque lineal, con vegetación que ayude a mitigar el nivel de contaminación que proviene de la zanja y árboles que delimiten el tramo del canal.

También es posible establecer áreas de descanso, mejorar las camineras y construir ciclovías que conecten este espacio con los paraderos de transporte público, de la cercana avenida Francisco de Orellana.

Estas camineras podrían funcionar como un sistema de pasarelas para reemplazar los actuales senderos, que están desnivelados y con grietas, plantea Dylan Freire, alumno de Arquitectura.

Estas nuevas camineras deberían ser más anchas, para que garanticen una adecuada movilidad peatonal, indica el universitario.

Esto debe conectarse con el parque que se sugiere levantar en el terreno municipal, dice Freire. “Si generamos corredores lineales en esta zona, ¿hacia dónde llevan? ¿Por qué usted caminaría por aquí? Debe haber algo que lo incentive a ir hacia esa zona de allá (donde está el predio). Entonces, parte de la solución de esto tendría que ver con la reactivación de esa zona”, insiste.

Tipán considera que el parque se podría transformar en un “área comunal que pueda ser usada por las personas del sector, que sirva como punto clave para rehabilitar el espacio, teniendo en cuenta que al tener la presencia de personas dejaría de ser un sector considerado abandonado”.

Esto a su vez fomentaría la seguridad, con la ocupación del espacio público por parte de sus habitantes.

Hay parques en Urdenor que funcionan en ciertos horarios y cuyo acceso se dificulta ante el cierre de calles con rejas. FRANCISCO FLORES

Nelson Mena, vecino de Urdenor, lamenta que algunas calles de la ciudadela hayan sido bloqueadas con rejas por el tema de la inseguridad, porque esto obliga a caminar más para acceder a otros parques.

Pero él señala que esto no ha impedido que se cometan crímenes en Urdenor, como el registrado el pasado 20 de diciembre, cuando un hombre fue asesinado en una picantería y otro quedó herido.

Tipán recalca que esto no resuelve el problema, porque “cuando los parques y espacios públicos se encapsulan con rejas como estrategia de seguridad, como ha sucedido en varios puntos de Urdenor, donde vecinos colocan cerramientos por robos, secuestros y otros delitos, se crea una sensación de que lo público es peligroso y excluyente, más que acogedor y accesible”.

El cierre de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Urdenor ha contribuido a la inseguridad de la ciudadela. FRANCISCO FLORES

Otro tema a resolver es la contaminación del agua de la zanja, algo para lo que Freire tampoco cree que sea adecuado instalar un ducto cajón, porque eso no solucionaría el problema, “simplemente lo tapa”.

Existen las denominadas islas flotantes, que son estructuras que se colocan en los cuerpos de agua con el objetivo de limpiar y restaurar la calidad del líquido, a través de un sistema de filtración natural.

Con estas propuestas se espera que esta zona del canal abandonado se convierta en un espacio vivo, de unión vecinal y con seguridad ciudadana.

Movilidad peatonal adecuada. Los tubos colocados en los puentes impiden el paso de motos, pero afectan la movilidad, sobre todo de adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Los tubos colocados en los puentes impiden el paso de motos, pero afectan la movilidad, sobre todo de adultos mayores y personas con movilidad reducida. Accesibilidad a los parques. El cierre con rejas de ciertas calles impide el fácil acceso a los espacios públicos.

El cierre con rejas de ciertas calles impide el fácil acceso a los espacios públicos. UPC sin funcionamiento. La Unidad de Policía Comunitaria (UPC) permanece cerrada, según constató EXPRESO en un recorrido.

