Ataque armado en Urdenor: un muerto y un herido en picantería de Guayaquil

Un hombre murió y otro quedó herido tras un ataque armado en una picantería de Urdenor. Policía investiga el crimen

El ataque armado ocurrió en una picantería ubicada en Urdenor, en Guayaquil.

Un hecho violento se registró la mañana de este sábado 20 de diciembre en el norte de Guayaquil. Un hombre perdió la vida y otro resultó herido luego de un ataque armado perpetrado en una picantería ubicada en la ciudadela Urdenor.

Según información policial, las víctimas se encontraban consumiendo encebollado cuando sujetos armados ingresaron al local y abrieron fuego de manera directa. El ataque se produjo aproximadamente a las 10:15.

RELACIONADAS La fría confesión de la mujer que desmembró a su madre en Sauces

El coronel Edison Palacios, jefe policial del distrito Modelo, confirmó que una de las víctimas, de aproximadamente 30 años, falleció en el sitio producto de los impactos de bala. “Estamos realizando el levantamiento de indicios balísticos y recabando información para identificar a los responsables”, señaló.

De acuerdo con el oficial, los atacantes ingresaron al establecimiento a pie y, hasta el momento, se desconoce si huyeron en motocicleta o en un vehículo.

Revisión de cámaras

Personal policial inició la revisión de cámaras de seguridad del sector con el objetivo de obtener características de los implicados. En el lugar se levantaron más de 10 indicios balísticos correspondientes a un arma de fuego calibre nueve milímetros.

Intento de robo de vehículo en Samanes deja un detenido con llaves maestras Leer más

En un video difundido en redes sociales se observa que las víctimas compartían la mesa con otras personas y no lograron esquivar los disparos.

Al sitio llegaron familiares del fallecido, quienes protagonizaron escenas de dolor al confirmar la noticia. El cuerpo fue trasladado a las 12:20 al laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional para los procedimientos legales correspondientes.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!