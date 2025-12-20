Expreso
Hecho. Documentación y "llaves maestras" fueron exhibidas por Segura EP.Cortesía

Intento de robo de vehículo en Samanes deja un detenido con llaves maestras

El sospechoso fue aprehendido tras una denuncia y se hallaron documentos de vehículos y llaves maestras, según Segura EP

Un intento de robo de vehículo generó alarma en el norte de Guayaquil, específicamente en la ciudadela Samanes, donde agentes de control municipal, junto con personal de la Policía Nacional, aprehendieron a un sujeto tras la denuncia de un ciudadano.

Según el reporte oficial de Segura EP, entidad a cargo de los agentes municipales, el ciudadano alertó sobre un presunto intento de sustracción de su automotor. Tras la intervención, las autoridades realizaron un registro corporal al sospechoso.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron documentación de varios vehículos y herramientas conocidas como “llaves maestras”, comúnmente utilizadas para forzar cerraduras y encender automóviles sin autorización.

El detenido no pudo justificar la tenencia de estos objetos, por lo que fue inmediatamente aprehendido y puesto a órdenes de la Policía Nacional para los procedimientos legales correspondientes.

El hecho fue difundido a través de las redes sociales oficiales de Segura EP, donde se observa al sospechoso siendo custodiado por agentes policiales durante su traslado.

El rescate de una zarigüeya

En tanto, en otro hecho reportado por Segura se conoció que los uniformados rescataron a una zarigüeya en una empresa en la avenida Juan Tanca Marengo, en el norte de la ciudad. 

"El animal fue llevado a un centro autorizado para su valoración y luego liberado en su hábitat natural", concluyó.

rescate animal guayaquil
El rescate se dio en el norte de la ciudad.Cortesía

