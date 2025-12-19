Joven cae de un andamio mientras realizaba mantenimiento en el centro de Guayaquil

El joven de 21 años realizaba trabajos de mantenimiento en un vinil publicitario cuando cayó del andamio en el centro

Una persona resultó herida la tarde del jueves 18 de diciembre tras caer de un andamio en el centro de Guayaquil, específicamente en la intersección de las calles Pichincha y Aguirre.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el joven, de 21 años, realizaba labores de mantenimiento de un vinil publicitario cuando se produjo el accidente.

La entidad informó que brindó atención prehospitalaria en el lugar y que para la emergencia fueron despachadas una unidad de combate, una unidad de rescate y una ambulancia.

Según el reporte oficial, el herido presentó quemaduras por fricción y laceraciones en las extremidades superiores. Una fuente del Cuerpo de Bomberos precisó a EXPRESO que el joven fue trasladado a un centro de salud y que sus lesiones correspondían principalmente a “raspaduras”.

#BCBGInforma | Brindamos atención prehospitalaria a persona herida, tras caer de un andamio en Pichincha y Aguirre, mientras realizaba labores de mantenimiento a un vinil publicitario.



Despachamos una unidad de combate, una de rescate y una ambulancia. pic.twitter.com/l56o6BvL5S — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) December 18, 2025

Como medida preventiva, los bomberos acordonaron la zona hasta que el andamio fue retirado, con el fin de evitar nuevos riesgos para peatones y conductores que circulaban por el sector.

El caso fue difundido posteriormente en las redes sociales oficiales del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, donde se compartieron detalles de la atención brindada durante la emergencia.

Rescate en La Previsora: Dos trabajadores quedaron colgando de andamio



El caso recordó a una emergencia que puso en alerta el lunes 17 de noviembre a quienes se encontraban en la intersección de las avenidas 9 de Octubre y Malecón Simón Bolívar, en el centro de Guayaquil. Dos obreros quedaron suspendidos en un andamio, en el edificio La Previsora. Los peatones miraban hacia arriba preocupados y sorprendidos por lo que ocurría.

El sistema de emergencias ECU-911 informó que la alerta se reportó a las 12:06 y que se coordinó el rescate con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

