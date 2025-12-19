Revisión técnica vehicular 2025: últimos días para evitar multas en Guayaquil

Diciembre es el último plazo para que los rezagados cumplan con el proceso en Guayaquil

El proceso se organiza por último dígito de la placa, pero en diciembre pueden acudir todos los rezagados.

Diciembre es la última oportunidad para que los conductores de Guayaquil realicen la Revisión Técnica Vehicular (RTV) correspondiente a 2025, especialmente quienes no acudieron en el mes asignado según el último dígito de la placa. Este periodo está dirigido a quienes quedaron rezagados.

La RTV, como explica la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), es un requisito para completar la matriculación anual y busca verificar que los vehículos cumplan condiciones mínimas de seguridad y control de emisiones. Quienes circulen sin el trámite al día se exponen a multas, restricciones administrativas e incluso a la retención del vehículo durante operativos de control.

Durante 2025, el proceso se organizó mediante un calendario escalonado por placas. Sin embargo, quienes no asistieron en su turno pueden hacerlo ahora, sin necesidad de esperar una nueva fecha. El trámite se realiza en los centros de revisión habilitados y puede agendarse previamente por los canales disponibles para reducir tiempos de espera.

¿Cuál es el trámite para matricular vehículo en Guayaquil?



El trámite comienza en el sitio web de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Ahí deberá iniciar sesión y escoger la opción Servicios en línea, escoja el turno para la RTV y continúe con los siguientes pasos:

En el sitio web de la ATM se realiza el trámite en cinco pasos para cumplir con la revisión técnica vehicular obligatoria anual. CAPTURA DE PANTALLA

Los puntos a cumplir, son:

Solicitud del servicio

Pago según el tarifario de ATM

Reserva del turno según disponibilidad

Servicio de revisión

Evaluación del estado del vehículo

Recuerde que existen hasta cuatro oportunidades para realizar la RTV con diferentes valores. Solamente en el segundo chequeo no se cobra.

Para realizar la revisión, los usuarios deben acercarse con el vehículo a los sitios asignados; la matrícula asimismo debe estar vigente y el comprobante de pago correspondiente. La tarifa varía según el tipo de vehículo (liviano, motocicleta, transporte público o pesado); los valores actualizados pueden consultarse al momento de agendar el turno. Si el automotor tiene fallas técnicas, deberá someterse a una segunda inspección.

¿Dónde se hace la revisión vehicular en Guayaquil?



l proceso está a cargo del consorcio SGS, que tiene tres puntos en Guayaquil:

En el norte, junto a la troncal Río Daule, de la Metrovía (al inicio de la avenida Narcisa de Jesús)

En el sur, en la avenida 25 de Julio y Cacique Tomalá, cerca del Planetario de la Armada

Vía a Daule

Los centros atienden de lunes a viernes, de 07:00 a 18:00, y sábados, de 07:00 a 13:00, según la información publicada por SGS en su página web.

