Fundación Siglo XXI cerró oficialmente sus operaciones en Guayaquil 

Entidad que lideró la regeneración cerró este 15 de diciembre. Aquiles Álvarez explicó que responde a un cambio de modelo

No va más. La Fundación Siglo XXI, entidad que durante años estuvo a cargo de la regeneración urbana de Guayaquil, cerró oficialmente sus operaciones el 15 de diciembre de 2025, según confirmó la propia institución a través de un comunicado público.

“Con gratitud, anunciamos que la fundación culminará oficialmente sus operaciones el 15 de diciembre de 2025”, señaló la entidad, que fue responsable de la intervención y mantenimiento de espacios emblemáticos como parques, plazas, malecones y monumentos de la ciudad.

Fundación Siglo XXI: mensaje de despedida y agradecimiento

En el documento, la Fundación Siglo XXI destacó que su legado trasciende las obras físicas, y se mantiene en la memoria de los ciudadanos que han disfrutado de los espacios recuperados.

“Nos despedimos orgullosos de haber servido a la ciudad, sabiendo que el legado permanece en cada ciudadano que ha vivido y disfrutado estos espacios. Más allá de las obras, lo valioso sigue en la memoria, los momentos y las experiencias compartidas”, señala el comunicado.

La fundación también expresó su agradecimiento a colaboradores, aliados, arquitectos, obreros, artistas, instituciones y a toda la comunidad que dio sentido a este esfuerzo colectivo.

Aquiles Álvarez y Siglo XXI: “Es un cambio de modelo”

Sobre el cierre de la fundación, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció durante su enlace radial de este miércoles 17 de diciembre, donde explicó que la decisión responde a una nueva visión administrativa.

“El modelo anterior era respetable, pero ahora buscamos centralizar el control y no dividir la gestión de ciertas zonas de la ciudad”, señaló el burgomaestre.

Álvarez detalló que, en el pasado, existían confusiones operativas sobre responsabilidades como el aseo o mantenimiento en sectores regenerados, lo que motivó la necesidad de optimizar recursos y reducir la nómina municipal.

El alcalde recalcó que se trata de una diferencia de estilos y modelos de gestión, en la que su administración prioriza el control directo de los recursos y la eficiencia operativa.

“Hay que controlar mejor los recursos”, insistió, al tiempo que defendió la decisión como parte de una reestructuración más amplia del Municipio de Guayaquil.

Las liquidaciones en empresas públicas municipales no es nuevo, pues recordó el caso de Turismo en la que, acotó, solo en nómina se destinaban $ 6 millones, mientras que en el caso de Siglo XXI serían 4 millones de dólares.

