Policía Nacional responde a panfletos criminales: “No nos van a meter miedo”

La Policía confirmó que las amenazas son represalias de grupos delictivos por operativos y decomisos de droga

Un agente de la Policía Nacional patrulla en motocicleta una zona montañosa de Ecuador, en labores de vigilancia preventiva.

La Jefatura del Distrito Sur de la Policía Nacional se refirió a los panfletos amenazantes lanzados contra el cuartel del Guasmo Sur, en Guayaquil, hecho que fue calificado como cobarde por la institución.

El incidente ocurrió el lunes 05 de enero de 2026. Ante lo sucedido, el coronel José Antonio Vinueza, jefe del Distrito Sur, confirmó que las intimidaciones provienen de grupos delictivos organizados como represalia por los operativos, detenciones y decomisos de droga ejecutados por la Policía.

“Mi mensaje es claro: a nosotros no nos van a amilanar, a nosotros no nos van a meter miedo. Estas son retaliaciones por el buen trabajo de la Policía Nacional”, declaró el oficial.

Aquiles Álvarez cuestiona a Olsen y a la Asamblea por manejo del caso Godoy Leer más

Inteligencia policial identifica a los responsables

Según las autoridades, las unidades de inteligencia policial ya tienen identificados a los presuntos responsables del hecho. “Se hizo la trazabilidad de todas las cámaras, tenemos identificadas las motos y a los ciudadanos involucrados”, aseguró Vinueza.

En los panfletos, varios grupos delictivos se atribuyen el mensaje y acusan a la Policía de supuestas ejecuciones de personas que, según el texto, serían inocentes. Frente a ello, el coronel fue enfático: “Yo no le doy interés a ningún grupo. Para mí todos son delincuentes y hay que acabar con la delincuencia”.

Evaluación de medidas de seguridad en el cuartel

Ante lo ocurrido, los agentes evalúan cerrar el perímetro del destacamento ubicado en el sector de La Cartonera, como medida preventiva de seguridad.

“Tenemos que consultar con la Agencia Nacional de Tránsito y con la ciudadanía, para que ellos y nosotros podamos dormir en paz y estar tranquilos. Esto es un proceso de socialización”, explicó el jefe policial.

Nuevas amenazas contra dependencias policiales

Este no fue el único hecho intimidatorio contra la institución. También las oficinas de la Policía Judicial fueron blanco de amenazas. Sujetos a bordo de motocicletas dejaron panfletos en los exteriores de esta unidad, ubicada en la avenida Rodríguez Bonín, en el oeste de Guayaquil, durante las primeras horas del domingo 04 de enero de 2026.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.