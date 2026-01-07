Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

operativo Pandora
Policía desarticula a Los Lobos, banda que generaba violencia y extorsión en Quito.Cortesía Policía

Impactante operativo en Quito desarticula banda de secuestro y extorsión

Operativo 'Pandora' golpea al grupo delictivo Los Lobos por secuestro y violencia, según el ministro John Reimberg

Con un despliegue de 390 policías, las autoridades ejecutaron el operativo Pandora, una intervención clave que permitió desarticular una modalidad de secuestro extorsivo operando en hostales clandestinos del Centro Histórico. La acción evidenció cómo bandas delictivas utilizaban estos establecimientos para delinquir, afectar la seguridad ciudadana y poner en riesgo a la población.

Le invitamos a que lea: Actualización catastral en Quito: conoce por qué sube tu impuesto predial

Extranjeros retenidos y vínculos criminales

Durante el operativo, la Policía Nacional retuvo a 34 personas extranjeras sin documentación en regla para verificar su situación migratoria. Según el ministro del Interior, John Reimberg, entre los retenidos se encontraban personas dedicadas al trabajo sexual con presuntos vínculos con bandas criminales que operaban en el sector.

impuesto predial en Quito

Cómo solicitar la exoneración del Impuesto Predial para adultos mayores en Quito

Leer más

Usuarios secuestrados y locales extorsionados

Reimberg explicó que los delincuentes perfilaban a los usuarios que acudían a estos hostales y, al salir, los asaltaban o drogaban con escopolamina. Posteriormente, eran secuestrados por varias horas hasta obligarlos a realizar transferencias bancarias o retiros en cajeros automáticos.

El comandante de la Policía Nacional, Pablo Vinicio Dávila, añadió que los delincuentes también extorsionaban a negocios del Centro Histórico, muchos de los cuales cerraban temprano por miedo a represalias.

Hostales insalubres y centros de acopio de droga

Durante uno de los allanamientos, los agentes rescataron a una bebé que permanecía en condiciones de grave insalubridad. Los hostales operaban con habitaciones sin ventilación, camas metálicas y colchones deteriorados, y eran utilizados para acopiar drogas, aprovechando la suciedad y el desorden para evadir controles policiales.

Reimberg enfatizó que las autoridades municipales deben supervisar estos establecimientos, ya que representan un riesgo para la ciudadanía y afectan el orden público.

operativo Pandora
Evidencias del operativo Pandora: armas, vehículos y objetos incautados en hostales clandestinos de Quito.Cortesía Policía

Resultados del operativo Pandora

Tras dos horas de intervención, la Policía informó:

  • 11 personas aprehendidas por microtráfico

  • 2 detenidos adicionales

  • 6 locales clausurados

  • 3 armas de fuego decomisadas

  • 4 motocicletas y 3 vehículos recuperados

El ministro Reimberg destacó en su cuenta de X que el operativo se desarrolló en los sectores del bulevar 24 de Mayo, Plaza del Teatro, Santo Domingo y Puente del Guambra, y permitió golpear al grupo delictivo Los Lobos, involucrado en microtráfico, secuestro, extorsión y trata de personas.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Qué pasó con Ismael Rescalvo? Cronología del adiós del DT de Barcelona SC

  2. Troncal 5 de la Metrovía: Municipio avanza en estudios de factibilidad

  3. Precios de entradas para Santiago Cruz en Ecuador 2026: fechas y puntos de venta

  4. EE.UU. intercepta petrolero ruso que escapó del bloqueo en Venezuela

  5. Alan Minda: Así llega el ecuatoriano al Atlético Mineiro de Brasil

LO MÁS VISTO

  1. Stranger Things: ¿Habrá nuevo episodio el 7 de enero? Fans hablan del final verdadero

  2. Inscripciones IESS voluntarios 2026: Pasos para afiliarse con el nuevo sueldo

  3. Ecuador rompe el mercado y supera a Alemania con su top 5 previo al Mundial 2026

  4. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este miércoles 7 de enero de 2026

  5. Ariana Altuve y Leonardo Campana: ¿terminaron su relación?

Te recomendamos